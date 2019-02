27 feb 2019

Han pasado veinte años desde que la serie Sexo en Nueva York comenzada a emitirse. Sin embargo, tanto la ropa como el maquillaje o peinados que lucía su protagonista, Carrie Bradshaw, aún siguen sirviendo de inspiración tanto para el mundo de la moda como para el de la belleza. Diseñadores como Hermés, Etro, Blumarine o Michael Kors han apostado en sus colecciones de primavera por una melena rizada que recuerda a la que lucía la columnista de sexo más famosa de la Gran Manzana.

Larga, rizada, con raya al medio, con un volumen comedido y ligeramente más lisa en la zona de la raíz son las señas de identidad de este peinado televisivo que no solo ha tenido su particular homenaje sobre las pasarelas. Influencers como Emili Sindlev o Stephanie Broek también lucen este look en sus redes sociales. “Una de las claves del éxito de este estilismo capilar es preparar bien el cabello para el rizo. Para ello hay que hidratarlo aplicando un sérum sobre el cabello húmedo para evitar el encrespamiento”, aseguran desde YöY Cosmetics. Además, si tu pelo es rizado o está encrespado, Gema Eguiluz, estilista senior de Salón In-Viso, recomienda realizarse “un tratamiento orgánico anti-frizz que moldeará tus rizos sin que el cabello pierda su forma natural, ya que no modifica su estructura ni la daña. Además, sus beneficios duran entre tres y cinco meses.

¿Quieres conseguir este peinado que lució Sarah Jessica Parker en la pequeña pantalla en tu propia casa? Mario Anes, director artístico de Cotril España, te enseña cómo hacerlo en cuatro sencillos pasos:

· Lava y acondiciona tu melena con un champú y un acondicionador específicos para cabello rizado, que aportarán cuerpo y elasticidad a los bucles.

· Elimina el exceso de humedad con una toalla y aplica una crema de peinado de medios a puntas –este producto se encargará de proporcionar una definición muy natural y sin encrespamiento– y seca con difusor a media potencia.

· Una vez tengas todo el pelo seco, trabaja algunos mechones con una tenacilla para crear una mayor definición y un aspecto más pulido.

· Termina deshaciendo ligeramente los rizos con ayuda de los dedos y pulverizando un spray de sal por tu melena.

