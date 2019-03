12 mar 2019

¿Quién no se ha levantado algún día incapaz de domar el pelo? Da igual que lo intentes peinar liso, que rizado, él ha decidido que no hay manera y por mucho que te empeñes nadie te va a librar de ese bad hair day. La solución de muchas famosas ante estas temidas jornadas ha pasado por ponerse una gorra, un sombrero o un pañuelo pero, por suerte, no es necesario cubrirse la cabeza por completo para disimular un cabello rebelde, sino que un moño messy bun es el aliado perfecto en estas ocasiones.

Un pañuelo estampado es perfecto para refrescar tu moño. pinit instagram: @brittsully

El messy bun (moño desordenado) no solo ha sido uno de los grandes protagonistas del día a día de cualquier estudiante o incluso de las instagramers, sino que este peinado también se ha colado hasta en la alfombra roja. Fácil de hacer, su versatilidad es capaz de aligerar un look demasiado formal y también de combinar estupendamente con un estilismo casual. De ahí que se haya convertido en el favorito de famosas, influencers y de mujeres de a pie, que lo llevan tanto de día como de noche, con el pelo impoluto o en uno de esos bad hair days.

Combina el color de tu lazo de pelo con el de tu ropa. pinit instagram: @rebelrebelboutique

En este temido momento tan solo tendrás que sujetar tu cabello con una coleta y ahuecar tanto la parte superior como la inferior y los laterales. Después, saca algún pelillo de las patillas o del nacimiento del cabello o, incluso, algún mechón para que la apariencia sea más efforless. Luego puedes recogerte el pelo en un moño con ayuda de horquillas o usar directamente la goma para sujetarlo, teniendo en cuanta que no debe quedar muy apretado. El momento álgido llegará cuando le añadas un coletero de terciopelo, una cinta alrededor de la goma o un pañuelo de seda en la parte delantera. Este gesto será crucial para pasar de un bad hair day a un peinado digno de muchos likes. Además, lo mejor de todo es que tardarás menos de diez minutos en dejar tu pelo listo.

