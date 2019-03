19 mar 2019

Las melenas pelirrojas están tan de moda esta temporada, que hasta la mismísima Nicole Kidman ha vuelto al cobrizo. La actriz ha sido vista con este color de pelo en Nueva York, donde está grabando una escena de The Undoing, la próxima miniserie de HBO basada en la novela de Jean Hanff Korelitz. Por este motivo no sabemos si su nuevo cambio de look se debe a exigencias del guión o si, por le contrario, la intérprete de Big Little Liars ha decidido volver al pelirrojo, al menos por una temporada.

A pesar de que su cabello natural es pelirrojo, la actriz se ha pasado la mayor parte de su vida adulta con él teñido de rubio. Sin embargo, ahora la cosa ha cambiado y la australiana vuelve a sus orígenes. Por primera vez en años Nicole luce de nuevo el pelo largo, rizado y rojizo. En esta ocasión su melena no es strawberry blonde, tono con el que se ha divertido en alguna ocasión, sino que ahora no solo está mucho más cerca de su color natural; su peinado también se parece a su textura natural. Y, aunque sus rizos son más sueltos que cuando tenía 20 años, el resultado es igual de fresco. Incluso se ha teñido las cejas de un tono rojizo claro para unificar el color de estas con el del pelo.

Melena rizada y de color pelirrojo. Así es el nuevo look de Nicole Kidman. pinit gtres

Tanto si eres pelirroja natural, como Nicole, o si has optado por este tinte de pelo sabrás que el rojizo va perdiendo tonalidad con el paso del tiempo, pasando por un color cobrizo claro y un rubio rosado. Por ello es importante prestarles especial cuidado, como usar una gama capilar específica para cabellos coloreados, no lavarse la cabeza con agua muy caliente –las alta temperatura de esta arrastra más los pigmentos– y mantener la melena bien hidratada, ya que el color dura más si la cutícula está bien sellada. Además, “un tratamiento de color con proteínas para dar brillo y pigmento al cobrizo ayuda a revitalizar el color perdido y mantiene el aspecto sano y natural. En casa, evitar los champús con sulfatos”, aconseja Lorena Martínez, de Divinité Salon.

