Blanco nórdico, la gama de los cobrizos o chocolate cake son algunos de las coloraciones capilares que están de moda. Si esta primavera por fin te has decidido a dar el paso para cambiar el tono de tu cabello, debes tener en cuenta una serie de precauciones para no acabar con el pelo del color que no queríaso, lo que es peor, con él pidiendo a gritos un buen tijeretazo que arregle los daños causados por la decoloración.

Prepara el pelo de antemano

Tanto si vas a darte el tinte en casa como si vas a acudir a un salón para que te lo aplique un profesional, es aconsejable que le aportes mimos extra unos días antes. Y la víspera no está de más que le sometas a una cura de hidratación, ya que esta evitará que se rompa o que quede demasiado deshidratado después de la coloración.

Habla con tu colorista

Cuanto más información le proporciones, mejor. Aparte de decirle el color que te gustaría obtener, háblale de tus experiencias pasadas de color de los últimos dos o tres años (los tonos, la duración, los daños, las expectativas…) y tanto de lo que te gustó como de lo que no de los tintes anteriores. Aunque no lo parezca, este paso es importante no solo para que el profesional prepare el matiz más adecuado para ti, sino también para que sepa en qué estado se encuentra tu pelo y así pueda solucionar rápidamente cualquier problema que pueda surgir durante el proceso.

Respeta los tiempos

Por mucho que te apetezca lucir el blanco nórdico ya mismo, debes de ser realista y saber que tu melena de color negro no va a aclararse en un par de horitas. De hecho, si buscas un cambio de color radical (pasando de un tono oscuro a uno mucho más claro) es probable que debas acudir al salón varias veces; de esta manera te asegurarás de obtener el color deseado sin renunciar a un cabello saludable y previniendo daños y roturas.

Cuida tu melena en casa

De nada sirve gastarse una fortuna en el mejor colorista de la ciudad si luego no vas usar productos capilares que estén a la altura de tu nuevo look. En casa asegúrate de utilizar tanto un champú como un acondicionador de buena calidad. Si no ha sido necesario decolorar tu cabello podrás usar una gama específica para el color, pero si el tinte ha sido bastante radical será mejor que te decantes por una fortalecedora.

No descuides la hidratación

Los cabellos coloreados están más deshidratados que los naturales. Un paso crucial es aplicar (y dejar actuar) la mascarilla una vez a la semana. También es importante utilizar un protector térmico si vas a usar herramientas de calor. Y un poco de aceite capilar –sobre todo si es de coco– en las puntas es perfecto para aportar un extra de brillo y de hidratación y prolongar la duración del color.

