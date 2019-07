22 jul 2019

Este fin de semana tuvo lugar la primera jornada del festival europeo de música electrónica con más relevancia, Tomorrowland. Un festival en el que, al igual que sucede en Coachella y en el resto de festivales, la mayoría de famosas e influencers consiguen hacer una auténtica pasarela con sus estilismos y looks más bohemios y festivaleros. Y como no...., cada año todos ellos acaban por convertirse en nuestra nueva fuente de inspiración para la época de festivales de verano y ya hay dos auténticos lookazos, que le hemos visto a Mery Turiel, que se han ido directos a nuestra lista de los mejores looks.

La influencer valenciana asistió al primer día de Tomorrowland con un estilismo que nos conquistó por completo, pero sobre todo fue su peinado el que consiguió enamorarnos profundamente. Un peinado formado por varias trenzas finas tejidas en la parte superior, que se unían en una coleta alta, dejando media melena suelta.

Un look que nos recuerda a la típica coletita alta que nos hacía nuestra madre para ir al cole cuando éramos pequeñas y que la estilista de Ghd, Chus Molinero, ha reinventado en este look de la influencer, con ese detalle de trenzas finas tejidas y con diferentes adornos dorados, para darle ese toque más festivalero ¡Nos encanta!

Y cuando pensábamos que esta opción de la influencer sería imposible de superar, llega su segundo look y nos da una auténtica lección de estilo. Y es que no solo volvió a triunfar con un estilismo básico de shorts vaqueros y top, con un kimono boho como prenda estrella, sinó que esta vez las verdaderas protagonistas en su peinado volvieron a ser las trenzas.

Esta vez en una nueva versión, con dos trenzas tejidas de raíz tipo boxeador que fueron obra de la estilista de Ghd, Ángeles Valdy. Ambas trenzas acababan en una minicoleta baja rematada con detalle de tiras de colores que partían desde las gomas y con detalle de purpurina por ambas trenzas. ¿El resultado? Un peinado con cierto aire étnico que nos morimos de ganas por llevar en nuestro próximo festival.

Solo te decimos que vayas practicando a hacerte trenzas de raíz y que prepares tu bote de purpurina y los accesorios, porque está claro que estos dos looks de pelo triunfarán en la mayoría de festivales ¡desde ya! ¿Estás preparada?

