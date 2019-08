9 ago 2019

¿Notas que últimamente tu pelo no brilla como antes?, ¿ves que no está tan manejable y que parece no tener vida? Al igual que ocurre con el resto del cuerpo, el sol, el cloro y el agua salada también estropean tu cuero cabelludo, que en verano también necesita unos cuidados especiales. Por tanto, el uso de champú y acondicionador o mascarilla no es suficiente, sino que toca incluir en tu rutina de mantenimiento de melena un producto que lo purifique.

El exfoliante específico para el cuero cabelludo es tan importante como el que usas para el rostro o para el cuerpo. Su función es la de eliminar tanto las células muertas como los productos capilares que se van adheriendo a él. “Este gesto contribuye a oxigenar el cuero cabelludo y mejorar la circulación, lo que es clave para tener un cabello saludable”, asegura Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez. Bastará con que lo hagas una vez a la semana al principio (luego puedes reducir la periocidad a dos veces al mes), justo antes de lavarte la cabeza, con la zona un poco húmeda, y así no solo tu cabello crecerá sano, fuerte y brillante, sino que también te asegurarás mantener la caspa a raya.

Tras la exfoliación viene el momento del champú. “Debes masajear el producto sobre el cuero cabelludo durante tres minutos para que los activos del champú lleguen a penetrar en el bulbo piloso y cumplir su función lavante y cosmética”, advierte Adolfo Remartínez, fundador de Nuggela & Sulé. Además, tampoco debes olvidar de que este masaje sirve también para estimular la circulación sanguínea, mejorar la oxigenación del cuero cabelludo y así evitar la caída. ¿Cómo hacerlo? Comienza desde del cuello y ve ascendiendo hasta llegar a la parte frontal. De esta manera conducirás la sangre hacia esa zona, mejorando la circulación y la salud del bulbo piloso.

Este exfoliante para cuuero cabelludo es uno de los mejores valorados en la red. Scrub Lavate Purificante a la Sal Marina de Christophe Robin para Claudia di Paolo (17 €). pinit d.r.

Y otra forma de activar la circulación es terminar el lavado de cabeza con un chorro de agua fría que, en verano, incluso se agradece. Además, como el calor aumenta la secreción sebácea, lo que ahoga el folículo piloso, el agua fresquita también evitará el exceso de grasa. Sin embargo, sí que tienes que tener en cuanta que “en verano se realizan más lavados de cabeza, lo que a medio y largo plazo deshidrata el cuero cabelludo”, afirma Caroline Greyl, presidenta de Leonor Greyl; por lo que es importante que lo hidrates desde el interior, comiendo frutas, verduras y legumbres, alimentos ricos en aminoácidos, oligoelementos y vitaminas del grupo B.

