9 ago 2019

El pelo encrespado es tan indisciplinado como un niño pequeño. Aunque quieras que se comporte de una manera, suele hacer lo que quiere y acaba saliendo su verdadera personalidad, salvo que le impongas una serie de reglas y las lleves a rajatabla. Aquí van las normas básicas para evitar que parezca que has metido los dedos en un enchufe.

1. Inmediatamente después de salir de la piscina o del mar, asegúrate, al menos, de aclarar el cabello con agua para retirar el cloro y el salitre, que lo deterioran a la velocidad de la luz y contribuyen a su encrespamiento.

2. Al secarlo no lo frotes con la toalla, porque eso levanta la cutícula y lo enreda. Colócate un turbante de microfibra y deja que se seque al aire. Para evitar que se expanda como un globo, aplícate además un serum antifrizz.

3. Evita el brushing. Ahora se lleva un look supernatural, lo mismo si tienes rizos como si no. La razón es que esta técnica seca muchísimo el cabello encrespado, ya de por sí seco, e intensifica su aspecto apagado y deteriorado.

4. Para conseguir ese estilo desenfadado puedes valerte de tus propios dedos, nada de emplearte a fondo con el cepillo. Y si tienes que usar alguna herramienta, acude a un peine de madera y con cerdas naturales, que lo mantendrá más a raya que los metálicos y los de plástico.

5. No abuses de las planchas ni de los secadores y, en todo caso, asegúrate de que tengan tecnología iónica, que humecta y da peso a la cutícula, minimizando el encrespamiento del cabello. En caso contrario, estos aparatos volverán todavía más indomable el pelo fosco.

6. Jamás de los jamases te pongas cualquier champú ni acondicionador, porque puedes acabar amplificando todavía más el volumen de tu cabellera. Elige productos específicamente diseñados para controlar el pelo con frizz, con ceramidas que lo convertirán en un pelo más dócil.

7. En verano el pelo se vuelve más poroso, así que aprovecha la ocasión para ponerle una mascarilla hidratante sin aclarado, que conseguirá aplastarlo un poco.

8. Durante el día, si vas a exponerte al sol, aplica un fotoprotector para cabello. Evitarás que se deshidrate y se convierta en una melena todavía más incontrolable.

9. Pon algo de tu parte. Dado que no tienes el pelo lacio, prescinde de cortes que saquen lo peor de él. El estilo pixie es precioso, pero no para ti; mejor opta por looks con un largo por debajo de los hombros para que el peso le reste volumen a tu melena. Eso sí, mejor con algunas capas largas o cortes asimétricos para que no se infle por abajo.

10. Y si quieres despreocuparte del todo y garantizarte un pelo sin encrespado, opta por un programa específico en un salón de peluquería que te merezca confianza. Existen tratamientos regenerativos con aminoácidos, proteínas y aceites que restan volumen al pelo fosco y lo suavizan. Y duran entre tres y cuatro meses. Otros protocolos se basan en mascarillas de colágeno, que reparan la fibra y aportan elasticidad a la melena. Piénsatelo.

