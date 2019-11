8 nov 2019

Si no estás contenta con tu color de pelo, ni con el que te hacen en tu peluquería, a partir de ahora puedes darte el capricho de que te haga el tinte el gurú de las celebs Chad Kenyon, y seguro que no te arrepientes. Con salón propio en Los Ángeles y estancias periódicas en Nueva York, Miami, Panamá y México DF, gracias a Tacha también podremos disfrutar ya en Madrid del inventor del Colormelt.

La clave de su técnica es que no hay reglas, salvo las suyas propias, porque trata cada melena como si fuera un lienzo en blanco, su enfoque es único en la aplicación del color. “Primero hay que saber muy bien de qué color partes y después visualizar lo que quieres conseguir. A mí me gustan las mechas, porque un color plano no es real y resulta opaco, parece falso y echa más años encima. Yo lo que hago es encender el pelo, darle luz y crear contrastes”, dice este artista del pincel.

Chad Kenyon. pinit d.r.

¿Cómo lo consigue? No solo atiende al tono de pelo, sino que también tiene en cuenta la textura del cabello, la cantidad y el estilo de la clienta para diseñar su coloración. “Cuando yo estoy pintando el cabello me fijo en múltiples factores para elegir el grosor de la brocha, la intensidad con la que presiono, etc. A diferencia del tinte con papel de aluminio, aquí no quedan rayas, mi balayage es, justamente, la ausencia de líneas horizontales”, añade.

Su servicio Colormet se puede describir como una mezcla de balayage y de hairstrobing para lograr un resultado único, fresco y joven, aunque detrás de todo eso hay mucho trabajo. De hecho, para conseguirlo, necesita entre cinco y siete horas. Y algo más: “Si no conozco a la persona, le pido que me envíe tres fotos de su cabellos, tomadas desde arriba, de frente y de perfil. También les pido que me envíen tres ejemplos de lo que les gusta y otros tantos de los que no les gusta”, revela.

Por su salón han pasado las actrices más famosas, que saben que ponerse en sus manos es toda una garantía. Kiernan Shipka, Elisabeth Moss, Carla Gugino, Abigail Spencer, Rachel Keller o Rowan Blanchard son algunas de las caras conocidas que admiten que su pelo no es natural, aunque lo parezca. ¿Su secreto? Aclarar los pelitos que están alrededor del rostro para crear un efecto rejuvenecedor. Según confirma, intenta “recrear el cabello natural, que mis clientas vuelvan a tener la melena que lucían a los ocho años, al final del verano”.

Y, lo mejor, con este método los retoques se alargan. Solo tendrás que acercarte al salón cada cuatro o cinco semanas para matizar el cabello.