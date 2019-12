3 dic 2019

Volumen, brillo y longitud son el santo grial de una melena envidiable. Para conseguir estas tres cualidades no solo hay que lavar e hidratar el cabello con productos adecuados, sino que también hay que prestar especial atención al cuero cabelludo, ya que si este no está sano, el pelo no crecerá de la manera habitual (entre 1 y 1,5 centímetros al mes) y no tendrá la vitalidad deseada. Un par de gestos básicos son terminar el aclarado del cabello con agua fría para activar la circulación sanguínea y cepillar el pelo por la mañana y por la noche; gesto que ayuda a oxigenar el cuero cabelludo y a arrastrar las sustancias irritantes que se depositan sobre él. Si lo haces con este nuevo cepillo eléctrico tendrás un pelazo envidiable.

Diseñado para frenar la pérdida de cabello y estimular a los folículos pilosos para un crecimiento sano y fuerte, el Cepillo Regenerador Capilar de Redenhair es un herramienta combina cosmética con tecnología. El cepillo dosifica mediante una micro-vibración el Hair Regenerator Serum Forte –contiene activos que promuevan el crecimiento capilar y mantienen la salud y brillo del cabello– mientras masajea el cuero cabelludo mediante una luz infrarroja. De esta manera se asegura una mejor absorción de los ingredientes activos de la fórmula.

¿Cómo funciona?

Este cepillo difunde una gama de emisiones infrarrojas (LED) cuya longitud de onda especial es capaz de mejorar la circulación sanguínea y acelerar el metabolismo. Luego tiene dos filas de varillas con cánulas de acero que distribuyen el líquido regenerador en las raíces del pelo para recuperar la vitalidad capilar. Por último, contiene un dispositivo que proporciona un masaje con micro-vibración, que facilita la absorción de los principios activos y nutrientes del producto cosmético en el cuero cabelludo.

Cepillo Regenerador Capilar de Redenhair (99 €). pinit d.r.

¿Cómo se utiliza?

Si tienes un problema de caída estacional o si necesitas hacerte un tratamiento de choque, debes usar el cepillo acompañado del sérum regenerador a diario; pero si solo quieres que tu melena tenga un extra de volumen y vitalidad bastará con que te cepilles el pelo todos los días con este dispositivo activando solo las funciones de luz y masaje, sin activar la dosificación del producto, y utilizarlo también dicho producto dos veces a la semana.

Peina su cabello desde la frente y hacia las puntas al menos dos minutos, aunque puedes usar el cepillo un máximo de 15 minutos cada vez. Y, si has activado la opción del sérum, es importante que al terminar lo limpies bien para que no se queden los restos de producto en las cerdas. Y, como es un dispositivo inalámbrico que se carga a través de un puerto USB podrás llevártelo al gym o de viaje.