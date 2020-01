13 ene 2020

Parece que Shakira se he tomado al pie de la letra lo de año nuevo, vida nueva. La cantante estrena 2020 con nuevo single –se titula Me gustas, lo interpreta al lado del reguetonero Anuel AA y todo apunta a que su estreno ante el público se producirá el próximo 3 de febrero, durante la Super Bowl– y nuevo cambio de look: morena, muy larga y lisa, peinado que vuelve a ser tendencia.

La propia artista ha sido la encargada de mostrar su nueva imagen en su propia cuenta de Instagram, donde su nuevo look capilar protagoniza su foto de perfil. En la instantánea estrella internacional de la música latina posa con una larga melena morena, bien lisa y adornada con un tocado de inspiración japonesa. ¿Se habrá atrevido Shakira a teñirse el pelo de moreno y a someterse a un lisado permanente para este nuevo cambio de imagen o se tratará tan solo de una peluca para su último trabajo?

Cuando la conocimos, a mediados de los noventa, la colombina lucía su pelo natural, castaño y rizado. Sin embargo, la de Barranquilla pronto comenzó a aclararse el cabello, siendo el rubio el color que la ha acompañado desde hace muchos años. En cuanto al peinado, la intérprete de Chantaje ha optado prácticamente siempre por sus rizos naturales y solo ha lucido su melena ondulada en las ocasiones especiales.