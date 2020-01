27 ene 2020

Ayer fue la gran noche de Rosalía. La cantante no solo actuó en directo en los Premios Grammy, sino que también se llevó el galardón a Mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum El mal querer. Además, su vestido de Alexander Wang fue de los más aplaudidos, lució uno de los mejores looks beauty de la alfombra roja y estrenó cambio de look.

Acostumbrados a ver a la cantante con su racial melena negra, anoche nos sorprendió a todos con su nuevo aspecto capilar: un pelo extralargo, ligeramente más claro de medios a puntas, gracias a un balayage. Sus nuevos reflejos son perfectos para dulcificar sus rasgos y aportar tanto luminosidad como movimiento a su cabello, sin restar un ápice de naturalidad.

Jesús Guerrero, el peluquero de las hermanas Kardashian y que Rosalía comparte con ellas desde el año pasado, ha sido el encargado de aclararle el pelo a la intérprete de Juro que. Guerrero, además, ha compartido en su cuenta de Isntagram los productos que utilizó para peinar a Rosalía para los Grammy: cosmética capilar de la marca Ogx y el secador de Ghd.