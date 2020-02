25 feb 2020

Un tinte casero que no tiene nada que ver con el color que aparecía en la caja, un corte de pelo imitando al de una famosa que no tiene nada que ver con el de la susodicha o incluso la rotura de un mechón de cabello al quitarte una goma o al desenredarte el pelo con efusividad… ¿Quién no ha tenido alguna vez algún desastre capilar? La última famosa en sufrir uno ha sido Dua Lipa, que luce un nuevo flequillo, consecuencia del abuso de la decoloración.

Hace unos días pudimos ver a la cantante paseando por Nueva York con su melena de dos tonos, rubio platino en la parte de las raíces y negro azabache de medios a puntas. Además, lucía algo diferente: un flequillo recto cuyo largo le llegaba a la mitad de la frente y unas capas que daban movimiento a su corte. Sin embargo, Dua pronto admitía en su cuenta de Instagram que su nuevo look capilar se debía a un accidente y que era el resultado de una rotura capilar producida por repetidas decoloraciones.

Así es como está el pelo de Dua Lipa, después de que se le haya partido por el exceso de decoloración. pinit

En uno de sus stories, en los que aparece una foto de ella en la que se observa perfectamente su baby finge rubio platino, la estrella ha declarado: "Esto no es un corte de pelo. Son las roturas de pelo que me ha producido la decoloración". Aunque haya sido por accidente, Dua acaba de entrar a la lista de las famosas que respaldan el flequillo como accesorio de pelo estrella de la primavera. ¿Quién será la próxima en apuntarse a él?