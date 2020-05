27 may 2020

Puede que hayas esperado al final de la cuarentena para decidirte a cambiar de look, y aunque la tentación de los teñidos de colores inesperados ha sido grande, tú lo tenías claro. Lo que quieres es alisar tu melena y olvidarte de los rizos o el encrespamiento por una temporada. Pero ¿cuál es la mejor opción en el mercado? ¿Vas a decidirte por el alisado brasileño o por un tratamiento de keratina?

Lo mejor de ambos es que le van a mantener tu cabello liso y brillante durante meses, y te permitirán ahorrar ese precioso tiempo que inviertes con la plancha o los productos antiencrespamiento a los que no terminas de coger el truco.

Tanto el alisado brasileño como el tratamiento de queratina eliminan el frizz y aumentan el brillo, son seguros para todo tipo de cabello y se pueden hacer incluso con el cabello teñido. Pero, y aquí viene la principal diferencia, la opción brasileña es más personalizable.

Según los especialistas, el alisado brasileño se puede ajustar a diferentes texturas del cabello y tu estilista puede planchar el pelo a diferentes temperaturas para lograr diferentes looks. O lo que es lo mismo, si no quieres que tu cabello esté completamente liso, pero deseas acabar con el encrespamiento, este es tu tratamiento porque la textura natural de tu cabello no se pierde por completo.

Otra de las diferencias entre ambos tratamientos es que, mientras la queratina exige que no te ates ni te laves el pelo durante tres o cuatro días, con el alisado brasileño puedes seguir con tu rutina de peinado habitual.

Sin embargo, no todo son beneficios en el alisado brasileño, ya que utiliza formaldehído en su fórmula y esto puede terminar perjudicando a tu pelo. Por eso, lo más recomendable es investigar y encontrar un salón de belleza que cuente con buenas recomendaciones y se preocupe por proporcionar tratamientos de calidad.