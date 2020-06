15 jun 2020

Pese al confinamiento, el 45,5% de las mujeres asegura cuidarse más que antes, debido a que tiene más tiempo para hacer ejercicio, hidratar la piel tras la ducha o ponerse mascarillas en el rostro o el cabello, según datos del último estudio de My Top Beauty. Sin embargo, muchas no han incluido aún en su rutina de belleza capilar el exfoliante y el aceite capilar, dos productos básicos para lucir una melena suave, con brillo, volumen y movimiento. Descubre cómo usarlos y le dirás adiós al cabello dañado para siempre.

La clave para que el cabello no se te apelmace y tenga un extra de volumen es que los folículos no estén obstruidos por lo que la exfoliación se vuelve un paso básico en tu rutina de cuidado capilar. Este gesto evita que los productos que utilizas se acumulen en el cuero cabelludo y así impide que las raíces tengan un exceso de grasa y, por tanto, el resto de tu melena sufra una falta de movimiento y cuerpo. Para mantener la zona detoxificada tienes dos opciones: usar semanalmente un limpiador purificante que incorpore ácido salicílico en su formulación u optar por un exfoliante capilar, que debes aplica antes de lavarte la cabeza.

Purifying Scalp Cleanser Pramasana de Aveda (31 €). L’Huile pinit

Si ves que tu cabello está deshidratado y que el uso de una mascarilla una vez a la semana ya no es suficiente, prueba a aplicarte aceite antes de lavarte la cabeza. Este tratamiento pre-champú –genial si lo dejas actuar durante una o dos horas antes de meterte a la ducha; pero si buscas una reparación intensa lo puedes dejar toda la noche– no solo aportará un plus de hidratación a tu melena, sino que también la protegerá en el momento del lavado, donde tendrás que aplicar dos manos de champú para retirar bien los restos de aceite. Y si ves que tu cuero cabelludo también está seco y tirante, no dudes en masajearlo con las yemas de los dedos impregnadas con un poco del aceite.

Por último, un buen corte de pelo es perfecto tanto para eliminar el daño de las puntas como para volver a conseguir un look que tenga volumen y movimiento. No es necesario que suprimas muchos centímetros de largo, sino que será suficiente con que tu peluquero sanee tu melena y le de algo de forma donde lo necesites. En casa no debes olvidarte nunca del paso del acondicionador, independientemente de cómo sea tu cabello, ni del protector térmico, así evitarás que se dañe demasiado.