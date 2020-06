23 jun 2020

Seguramente ahora más que nunca te apetece hacerte un cambio de look, con el que comenzar la nueva normalidad con una imagen (y energía) renovada. Si has pensado en hacerlo con ayuda del tinte, estas son las coloraciones que no solo están a la última, sino que además rejuvenecen tu aspecto. Pero si prefieres recurrir a las tijeras para modificar tu aspecto, te proponemos el corte de pelo carré, que se convertirá en la estrella del verano y que ya lucen famosas como Taylor Hill, January Jones y Michelle Williams.

El carré, que es un corte que se caracteriza por se una melenita recta, cortada unos 2 o 3 centímetros por debajo del mentón. “Es el predecesor francés del bob. El cabello va cortado a la misma altura casi en una sola capa. Además, se le puede añadir flequillo para aportarle un aire más juvenil”, explica Alex Sestelo, director del salón de peluquería homónimo.

Taylor demuestra que este corte queda igual de bien con él ligeramente ondulado y con un acabado wet. pinit

Este estilo es atemporal, muy versátil y se adapta a cualquier textura capilar. Además, “a pesar de tratarse de una melena corta tiene la longitud suficiente para recogerla –esta temporada se llevan las coletas bajas, tanto pulidas como con textura– y es un corte que permite llevarlo liso, ondulado, con un aspecto playero, o incluso con un wet look para una noche un poco más especial”, asegura Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

El carré peinado completamente liso, como lo luce January Jones, es de lo más rejuvenecedor. pinit

¿Cómo hacer para peinarlo? Puedes aplicar algo de espuma para aumentar el cuerpo y potenciar la forma natural de tu cabello o bien un spray de ondas para conseguir una ligera ondulación. Después sécalo con la cabeza boca abajo y así potenciarás su volumen y conseguirás un acabado de lo más sexy.