13 jul 2020

La desescalada ha traído consigo un resurgir del pelo color rubio. Famosas como Emily Ratajkowski, Millie Bobby Brown o Kaia Gerber han optado por este tinte de pelo para aclarar sus melenas en el periodo postconfinamiento, en mayor o menor medidaa. Si tú también quieres que este verano tu melena esté más clara, con un aspecto bañado por el sol, pero donde el toque rubio tenga un aspecto muy natural, ficha las los teasy lights, los reflejos de moda de las redes sociales.

Esta nueva técnica, que es un híbrido entre los reflejos tradicionales y el balayage, implica ‘burlarse’ del cabello antes de aclararlo; es decir, aplicar el color más claro de tal manera que no aparezca el efecto raíz cuando el pelo comience a crecer. Y, aunque el objetico es el mismo que con el balagaye, el proceso para conseguir los reflejos teas es ligeramente diferente. “En vez de aplicar la coloración a mano alzada, con ayuda de un peine, directamente sobre la melena, en esta ocasión el colorista utiliza un papel especial metalizado (el de aluminio está prohibido porque quema el cabello) para separar el pelo en pequeños mechones. De esta manera el color, que no se aplica totalmente pegado a la raíz, sino que se hace un barrido algo más abajo para no alterarla, se difumina mejor con el tono de base”, explica Ana Lérida, directora del salón Anara by Ana Lérida.

El resultado es una melena con un extra de luz, aunque con un acabado muy ligero que, a pesar de comenzar bastante pegado a la raíz del cabello, la mezcla de los tonos más claros de la coloración con los más oscuros del tono natural combinan entre sí de tal manera que el efecto raíz es casi imperceptible.

Lo mejor es que, al conseguir un color difuso requiere poco mantenimiento, por lo que podrás estar varios meses sin tener que acudir al salón de peluquería para retocar el color. Es más, si no eres muy constante, puedes dar incluso un paso más y pedirle a tu peluquero que no te haga las teasy lights justo desde el comienzo del cabello, sino que pueden empezar a unos centímetros de la raíz. De esta manera tendrás que volver a la pelu hasta pasados cuatro-seis meses.

Sin embargo, de los que no estás exenta es de cuidar tu pelo como es debido. Tendrás que usar un champú sin sulfatos que mantenga la viveza del color y, si el tinte empleado es muy rubio, será mejor que optes por una gama específica para este color de pelo y así evitar que vire a verde o a naranja durante el verano. Después no te olvides del acondicionador y, una vez a la semana, aplica una mascarilla de color o una hidratante.