17 jul 2020

Durante el confinamiento muchas famosas nos deleitaron con sus cambios de looks capilares, donde ganaron los flequillos y el tinte de pelo color rosa. Y, aunque en España ya estamos en la nueva normalidad, en Estados Unidos aún es recomendable permanecer en casa el mayor tiempo posible, por lo que algunas celebrities aún siguen jugando a ser peluqueras en sus propios hogares.

Ese parece ser el caso de Mariah Carey, que ha sorprendido en sus redes sociales con un par de imágenes en las que aparece con un nuevo look capilar. La mítica intérprete de All I Wants for Christmas Is You está inmersa en la publicación de sus memorias –su lanzamiento está previsto para el 29 de septiembre– y repasando el libro quizá haya sentido nostalgia del cabello que llevaba hace treinta años.

Hace meses que la cantante ha optado por peinarse la melena de una manera algo más relajada, pero en su última imagen de Instagram luce unos bucles que nos recuerdan a la melena rizada que llevaba a principios de los años noventa. De hecho, este peinado es una auténtica reminiscencia con el que posó en su álbum debut: Mariah Carey.

Lo cierto es que este nuevo look es fresco y rejuvenecedor y con él ha conquistado a todos sus seguidores. “Leyenda rizada”, ha comentado uno de sus fans. “Dios mío, estamos 1991”, ha escrito otro de sus fans. Incluso la cantautora americana JoJo ha asegurado que eran “los rizos más hermosos”.

No sabemos si este nuevo look capilar es temporal, consecuencia del aburrimiento de pasar tanto tiempo en casa o e haber echado la vista atrás mientras preparaba sus memorias, o si el éxitos de sus rizos en la red le harán plantearse un cambio definitivo.