10 ago 2020

Un de las cosas buena que tiene el verano es que puedes prescindir del secador después de lavarte la cabeza. Sin embargo, al no pulir las puntas con este y el cepillo puede volverse más evidente la necesidad de un extra de hidratación o incluso de un buen corte que refresque tu cabello. Si tu solución es la primera, ficha estos cortes de pelo, fáciles de mantener, que son tendencia este verano; si optas por la segunda opción sigue leyendo para saber cómo salvar tu melena sin necesidad de recurrir a las tijeras.

Las puntas son la parte de tu pelo más expuesta a factores externos como sol, tintes, secador o planchas; por lo que es normal que sea la zona donde son más evidentes los daños. Una manera rápida de saber si tus puntas están demasiado secas y ásperas y coger con un par de dedos un mechón y ponerlo hacia arriba; si tu cabello dobla hacia abajo y cae es buena seña, pero si tus puntas se quedan tiesas, como las cerdas de la escoba, significa que necesitan urgentemente una cura de hidratación, ya que si no lo haces tus puntas se abrirán.

Bálsamo para después del champú Cupuaçu de Klorane (13,19 €). Regenerador puntas abiertas Extreme Sealer de Redken (28,70 €). Mascarilla Reparación Solar de Kérastase (38,60 €). pinit

El dúo que más te puede ayudar en el momento de salvar tus puntas es el formado por una mascarilla y un aceite capilar. Mezcla ambos en la palma de tus manos con el cabello limpio y húmedo, deja que actúe unos 20 minutos y después aclara. Además, no te vendrá nada mal que uses productos para el cabello ricos en ingredientes hidratantes o nutritivos, como la manteca de karité, el aguacate o el aceite de argán, para agregar y retener la hidratación; sprays que faciliten el peinado y eviten los enredos y protección tanto térmica como solar. Eso sí, evita el uso excesivo de proteínas, ya que puede provocar la pérdida elasticidad y hacer que tus puntas se vuelvan más quebradizas y secas.

Por supuesto, es preferible que te olvides tanto las planchas como el secador lo máximo posible. Pero si eres de las que no pueden vivir sin ellos, usa el primero de la siguiente manera: deja que tu cabello se seque al aire el mayor tiempo posible y después usa la herramienta, en frío o con la menor temperatura posible, ayudándote de los dedos hasta que tu melena esté seca al 80%; en ese momento es cuando podrás ayudarte del cepillo para controlarla. Esto evitará que se debilite más con la mezcla de calor directo, estiramiento y tirones. Y antes de utilizar las planchas o tenacillas (su temperatura no debe sobrepasar los 185 º C) aplica un protector térmico.





Por último recuerda que aquí la prevención también es clave, por lo que hay ciertos gestos que te ayudarán a evitar tanto la sequedad como las puntas abiertas. Procura desenredarte siempre el pelo primero desde la parte inferior e ir subiendo después hacia las raíces, invertir en una funda de almohada de seda también ayuda a prevenir la rotura y el encrespamiento, y aplicar una mascarilla de medios a puntas semanalmente es fundamental.