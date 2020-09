4 sep 2020

Si has vuelto a madrugar después del confinamiento y las vacaciones, seguro que has vuelto a enfrentarte a la cruda realidad: no te da tiempo a peinarte. Al final, terminas recurriendo a la socorrida coleta o el moño de turno para salir corriendo y llegar a tiempo a la oficina. Tenemos una alternativa y viene en el formato favorito de las que no tenemos tiempo para nada: el spray. Atenta, porque según la textura de tu pelo, puedes recurrir a un spray u otro para conseguir ese acabado que te permite llevar el pelo suelto con estilo. No vas a necesitar minutos: te aseguramos que solo te va a quitar unos segundos.

Parece una laca, pero es el producto perfecto para conseguir un acabado parisino en las melenas lisas. pinit

Nuestro primer spray de cabecera tiene toda la apariencia de una laca, pero es mucho más. Se trata de Cool Girl, y forma parte de la línea Hair del prestigioso peluquero Sam McNight. Lo vende en exclusiva Laconicum (29,90 euros) y es el secreto de las melenas despeinadas al estilo parisino que ves en Instagram. Si tienes el pelo lacio, incluso debilucho, y te queda con poca gracia, bastan dos toques de spray para añadir textura y ese toque rock'n'roll y con volumen que marca la diferencia.

El spray perfecto para las melenas onduladas: fija y define. pinit

Si tienes la suerte de tener el pelo ligeramente ondulado y lo que vas buscando es un poco de definitición y que desaparezca el 'frizz', tienes que probar Memory Mist de Ouai (alrededor de 30 euros en Perfumería Nadia), con una fórmula que incluye queratina inteligente. Basta vaporizar antes peinar con un cepillo ancho las ondas o deshacerlas con un peine más estrecho: permanecerán perfectas, con el volumen que prefieras, hasta el día siguiente.

Este spray totalmente natural te ayuda a fijar y darle brillo a tus rizos. pinit

Si tienes el pelo rizado, la verdad es que lo tienes facilísimo: solo necesitas aportar un poco de hidratación, control y fijación a tus rizos, eliminar el 'frizz', controlar el volumen y añadir brillo. El spray que te va a conseguir todo esto en cuestión de segundos es el Spray de Algas y Flores de Leonor Greyl (26,80 euros), que puedes aplicar tanto en pelo húmedo como en sexo y no necesita aclarado.