11 sep 2020

¿Caspa o cuero cabelludo seco? Es probable que alguna vez en tu vida te haya surgido esta duda, sobre todo tras las vacaciones de verano. A pesar de lo similares que son ambos problemas capilares, tienen características específicas que los distinguen para así poder poner el remedio específico para cada uno.

Video: Motivos por los que te duele el cuero cabelludo

La caspa está considerada como una forma leve de dermatitis seborreica, que mejora o empeora por etapas. Se presenta como escamas blancas que se distribuyen a lo largo de la melena y puede estar causada por glándulas sebáceas hiperactivas, estrés, crecimiento de hongos e irritación por productos para el cuidado del cabello. Sin embargo, aunque a veces se asocia con la mala higiene personal, es una afección que puede padecer hasta la persona más limpia.

El exceso de producción de grasa unido al crecimiento excesivo de bacterias, en particular malassezia sp, en el cuero cabelludo provoca que las células microscópicas de la piel muerta que normalmente se desprenden sin ser vistas, se juntas en grupos que forman esas incómodas escamas blancas. Para prevenir esto es importante que el sistema inmunológico del cuero cabelludo esté sano y de esta manera no proliferarán las bacterias en él. Seguir una dieta antiinflamatoria, tener unos niveles óptimos de vitamina D y usar cosméticos capilares que no sean agresivos es crucial.

Un cuero cabelludo seco, en cambio, tiene más que ver con la sequedad en sí de la piel y está directamente relacionado con la capacidad de producción y retención de humedad que tiene este. Suele venir acompañado de picor, descamación leve e irritación.

Para evitar que se seque demasiado, olvídate de lavarte la cabeza con demasiada frecuencia, ya que este gesto elimina los aceites naturales que tiene el cabello. Además, también es importante que elijas productos capilares que sean respetuosos con la fibra y que hidraten tu melena, así como introducir un cosmético específico para esta zona. Además, debes tener en cuanta que la exposición excesiva al sol también pueden provocar un cuero cabelludo seco, sobre todo si tienes una predisposición genética a la piel seca. Por eso es importante que en verano utilices un protector solar capilar y que te apliques una mascarilla hidratante al menos una vez a la semana.

En resumen: aunque ambos pueden provocar picor y descamación, el cuero cabelludo seco suele ser una molestia puntual y la caspa puede convertirse en un problema a largo plazo. De hecho, es bastante probable que el primero desaparezca lavando la cabeza con menos frecuencia, usando productos hidratantes y evitando los cosméticos capilares que contengan alcohol; mientras que para eliminar la segunda es necesario recurrir a un tratamiento específico, además de incrementar la ingesta de Omega 3, tomar vitamina D y considerar el aceite de árbol de té como aliado.