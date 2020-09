23 sep 2020

Su hermana Mónica Cruz se atrevía hace unos días con un cambio de look muy arriesgado con flequillo cortina, sin embargo, lo de Penélope ha sido por exigencias del guión. La actriz se encuentra grabando 'Competencia oficial', una película que protagoniza junto a Antonio Banderas y en la que, además de lucir una mirada rejuvenecida gracias a este producto, también ha estrenado un impactante cambio de look. Y es que se han filtrado algunas imágenes del rodaje y en ellas se puede ver a una Penélope muy, pero que muy cambiada.

Meses atrás, la actriz sorprendía con un cambio de imagen muy rejuvenecedor formado por una melena de pelo rizado a la que no nos tenía nada acostumbrados. Sin embargo, esta vez ha subido el nivel de riesgo y ha versionado ese cabello ondulado en una melena larga y muy rizada y... ¡Pelirroja! Sí, sí, has leído bien. Penélope Cruz no solo ha apostado por un rizo con muchísimo volumen, si no también por cambiar el color de su cabello. Lo que no sabemos es si se trata de una peluca o es que su propio pelo ha sufrido esta impactante transformación.

En la primera imagen que ha salido a la luz, aparece Penélope tumbada con el pelo extendido en el suelo. Una fotografía que sí da la sensación de que podría tratarse de pelo artificial. Sin embargo, en la otra en la que aparece hablando junto a otros compañeros de rodaje, la actriz lleva el cabello recogido en una coleta baja y muy alborotada que da que podría pasar perfectamente por su pelo. Y aunque el peinado y los rizos despeinados no son muy favorecedores, tenemos que reconocer que el color le queda de maravilla. ¿Se pasará Pé al pelirrojo definitivamente?