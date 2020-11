10 nov 2020

Las primeras imágenes de la Reina Letizia durante la pandemia presagiaban lo que iba a convertirse en una estrategia de austeridad y sencillez en cuanto a su imagen se refiere. Y es que, además de repetir ropa y no estrenar ninguna prenda en casi todas las apariciones públicas que ha hecho en estos últimos meses, la monarca también ha optado por dejar su pelo al natural, sin tintes ni cortes. Se ha apuntado a la melena larga, el corte que triunfa entre las famosas de 40 y 50 años y ha dejado lucir sus canas en lo que no sabemos si es un gesto de solidaridad o rebeldía. Ahora, Doña Letizia ha acudido a una reunión de trabajo en Madrid y lo ha hecho con un look con un truco de estilo para reciclar vestuario sin que se note y las canas más marcadas que nunca.

Las últimas imágenes de Letizia en la reunión de trabajo en Madrid con el Real Patronato sobre Discapacidad no solo han sorprendido por el bonito y favorecedor look escogido, si no también por las llamativas canas con las que se ha dejado ver. Estamos más que acostumbradas a ver ya a la monarca con algunos mechones grisáceos, pero siempre de manera sutil. Sin embargo, esta vez, nos sabemos si por la luz o porque ha dejado por completo los tintes, sus canas estaban mucho más marcadas que las anteriores ocasiones.

Dos mechones muy claros que se podían apreciar con claridad con los que ha dejado claro que su pelo también forma parte de esta estrategia austera. Nada de cortarse el pelo, nada de cambios de look sofisticados y por supuesto, nada de teñirse las canas. La Reina está ofreciendo durante la pandemia su imagen más natural y esta decisión está siendo muy aplaudida. Tanto es así, que parece estar convirtiéndose en tendencia ya que son varias la celebs que se está uniendo a este movimiento como Salma Kayek.

Y es que, además de ser una manera de comunicar y solidarizarse con lo que está ocurriendo a nivel mundial, la Reina ha conseguido normalizar las canas, hacerlas bellas y representar así a todas las mujeres. ¡Bravo!