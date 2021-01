21 ene 2021

Compartir en google plus

Aunque esta primavera será el flequillo ladeado de estilo francés el que se lleve, debemos avisarte que en este inicio del 2021 hay un tipo de flequillo que está triunfando entre las famosas. Y se trata del flequillo setentero, un estilo que tiene como característica principal el corte cortina al que se ha unido Ana Milán, que es más espeso y que se lleva bastante largo, por debajo de las cejas. Y sí, es perfecto para quitar años porque tiene un poder que endulza las facciones del rostro como ha demostrado Vicky Luego.





VER 10 FOTOS Estos han sido los mejores maquillajes y peinados de los Premios Forqué 2021

La actriz fue una de las protagonistas de la alfombra roja de los premios Forqué y además de lucir espectacular gracias a un vestido negro muy elegante, deslumbró con un cambio de look súper favorecedor. Una renovación de imagen que vino a cargo de Iván Gómez, quien ha explicado los detalles de este cambio en la melena de Vicky Luengo.

"Para esta ocasión he realizado un corte de pelo midi buscando generar cierta textura a través de ligeras capas medias en la abundante melena de Vicky", ha detallado Iván sobre un corte tipo bob que le hizo a Vicky Luengo con unas ondas naturales. "Para endulzar las facciones y dar protagonismo total a la mirada he creado una pieza de flequillo postizo de cabello natural, y lo hemos adaptado al corte para que parezca real", ha añadido.

Un flequillo que la actriz llevó de manera artificial, una idea perfecta para las que no quieren arriesgar, pero sí probar este efecto rejuvenecedor. Sin embargo, después de ver el resultado, desde la redacción te animamos a que te unas a esta tendencia porque además, es un flequillo muy cómodo de llevar y peinar por su apariencia semidespeinada y su largo fácil de recoger.

Los productos de styling que Iván Gómez ha usado en el peinado de Vicky Luengo. pinit

Eso sí, la textura y volumen del peinado de Vicky se consigue gracias al uso de unos productos de Shu Uemura que Iván ha enseñado. "Para preparar la base del styling aplico una pequeña cantidad de la espuma Awa Volume especialmente en raíces para conseguir que el volumen se me mantenga durante horas. A continuación con la melena aún húmeda añado de medios a puntas el gel Shiki Worker con el fin de que me ayude a texturizar y definir sutilmente ya que busco un look de cabello natural desenfadado". ¡Estaba guapísima!