11 mar 2021

Compartir en google plus

Si estás cansada de llevar el pelo siempre igual y no tienes mucha maña para hacerte algún peinado sofisticado, tenemos la solución para subir el nivel de tus looks en primavera. Solo necesitas dos horquillas, un accesorio que todas tenemos y con el que puedes hacerte el peinado rejuvenecedor y favorito de Eva González o este nuevo que ya hemos fichado en el street style y al que se han apuntado las famosas. No es el de las trenzas laterales que tanto éxito está teniendo, es uno aún más fácil de hacer que estamos seguras que acabarás probando.

Video: Peinados con mucho estilo perfectos para dejarte crecer el flequillo

Se trata de un peinado que admite muchas versiones dependiendo del gusto y el estilo que tengas y que está inspirado en el estilo de los años 90. Es tan fácil como añadir unas horquillas, da igual si prefieres unas invisibles, unas pequeñas o algún modelo llamativo y de color, en la parte inicial del flequillo. Paula Gonu, una de las influencer que más apuesta por esta tendencia noventera, se unió a él a finales de año comenzando el que va a ser el peinado más visto en primavera.

Sin embargo, otras influencers con estilos más clásicos también han probado este peinado, demostrando que es un look apto para todos los gustos y que queda bien siempre. María Pombo es un ejemplo de ello, y aunque lo suyo fue solo un peinado momentáneo para una sesión de fotos, lo cierto es que le ha gustado mucho y ha publicado una imagen con él en su perfil.

Incluso la influencer con el pelo más bonito de Instagram, Negin Mirsalehi, que centra todo su contenido en trucos para presumir de melana, ha demostrado que este peinado es una tendencia latente. Ella hizo como Paual Gonu y escogió unas horquillas pequeñas y claritas para recoger su melena en el flequillo.

Incluso es un peinado que ha trascendido al mundo de la música y se lo hemos visto a mujeres como Miriam Rodríguez, ex concursante de 'Operación Triunfo', quien ha escogido unas horquillas negras iguales que las que ha llevado María Pombo.