29 mar 2021

Conseguir unas ondas naturales perfectas y duraderas es el sueño de muchas de nosotras. Para lograrlas, siempre podemos acudir a los sprays texturizadores o las planchas, pero sabemos que el pelo puede sufrir con esta práctica. Nuria Roca nos enseñó su secreto para lucir una melana ondulada perfecta y existen muchos trucos que puedes encontrar en internet, como el del calcetín.

Pero ahora, por fin, parece que hemos descubierto un accesorio con el que conseguir una melena ondulada natural de forma fácil, para las que no nos damos maña con las planchas. Se trata de una cinta para moldear el cabello de la marca Heatless Hair, y es tan fácil de usar como nos muestran en este tutorial.

Solo tienes que dividir tu cabello en dos, colocarte la cinta sobre la cabeza y sujetarla con una pinza. Después, enrolla tu cabello mechón a mechón en la cinta sujetando los extremos y te vas a dormir después de quitarte la pinza de la cabeza para que no te moleste. A la mañana siguiente, solo tienes que quitarte las gomas y tirar de la cinta hacia arriba con cuidado (se deslizará sin problema) y verás tu pelo ondulado como nunca lo habías visto.

Al estar hecha con seda, evitamos el efecto frizz y protegemos nuestro cabello, puesto que no se crea fricción y evita el desgaste y las roturas que podríamos ocasionarnos si lo realizásemos con una cinta convencional.

El pack Curling Ribbon de Heatless Hair cuesta 42 dólares (más casi 20 dólares de gasto de envío) e incluye una cinta de seda, la pinza para sujetarla y dos gomas para sujetar el pelo a la cinta.

Es una forma muy sencilla, que no rápida, de conseguir unas ondas naturales. Y si decimos que no es rápida es porque los resultados se multiplican si lo haces justo antes de irte a dormir para que el pelo se vaya moldeando durante la noche, no porque implique mucho tiempo de ejecución.

A juzgar por los vídeos que inundan las redes sociales, este accesorio ha causado sensación. Quizá ha llegado el momento de probarlo.