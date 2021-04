8 abr 2021

Los beneficios del aloe vera en tu piel son ampliamente conocidos pero, ¿sabías que también puede usarse para hidratar y proteger tu melena? Cada vez nos preocupamos más por el estado de nuestro cabello, buscando productos que lo fortalezcan para impedir su caída o apuntándonos a las últimas novedades cosméticas para cubrir las primeras canas sin necesidad de tinte y es recomendable conocer los beneficios que los diferentes activos pueden aportar a tu salud capilar.

Los productos con Aloe Vera contribuyen al rejuvenecimiento del cabello, aportándole elasticidad y previniendo su rotura. Además, es un potente hidratante y un conocido remedio anticaspa, puesto que permite que se mantenga el aceite natural en el pelo evitando la sequedad. En contra de lo que pueda parecer después de lo que te hemos dicho, es adecuado también para cabellos grasos, ya que ayuda a acabar con el exceso de sebo. Pero no, lo sentimos, a pesar de que pulula por internet el mito de que el Aloe Vera hará que te crezca el pelo más rápidamente, eso no es cierto. Sí es verdad que, al fortalecer la fibra capilar, frenará su caída y hará que te crezca más fuerte y sano, pero los productos milagrosos no existen.

No sólo actúa sobre la fibra capilar, sino también sobre el cuero cabelludo, reduciendo las irritaciones y contribuyendo a la renovación celular del mismo. Si tienes una planta de Aloe Vera, prueba a abrirla y aplicarte el gel directamente sobre el cuero cabelludo y las raíces del cabello dejándolo actuar durante una hora. Ahí es donde se aprecian claramente sus efectos. Pero si no cuentas con ninguna en casa, existen champús, geles y mascarillas que te ofrecen unos efectos muy parecidos. Estos son algunos ejemplos:

Champú Mela verde e Aloe de Bottega Verde

Ideal para la higiene diaria del cabello, especialmente si tiende a apelmazarse. Su fórmula está enriquecida con azúcares provenientes del trigo y con el zumo de Manzana verde y Aloe. Es un champú especialmente ligero y respetuoso con el cuero cabelludo, y aporta una sensación prolongada de vitalidad y ligereza. Puedes encontrarlo en su web rebajado al 50% por 3,99 euros

Mascarilla capilar de aloe vera Ce´Bio

Una fórmula exclusiva a base de aloe vera pura. Es decir, extraído de la hoja fresca de aloe vera y utilizado sin ninguna transformación y sin calentamiento, para ofrecer una calidad muy rica en polisacáridos, taninos, esteroides, ácidos orgánicos, vitaminas y minerales, con un alto contenido en aloeverosa. Ofrece un tratamiento delicado con propiedades hidratantes para tener los pelos bien protegidos y fáciles de peinar. Puedes conseguirlo en la web de Bio Valsaín por 13,20 euros.

Crema gel sin aclarado Aloe Hydra Bomb de Fructis

Hidrata tu cabello sin apelmazar, facilitando considerablemente el peinado, consiguiendo así un look natural sin necesidad de aplicar calor o usar secador. Es un tratamiento con gel de Aloe Vera y Glicerina Vegetal de origen natural. Además, posee en su fórmula extractos de frutas y plantas, vitaminas B3 y B6 y derivado de Proteína de Limón. Para un pelo visiblemente más sano y fuerte. Puedes conseguirlo en Primor por 3,60 euros.