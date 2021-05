5 may 2021

Si tienes el pelo estropeado y quebradizo y quieres sanearlo tienes dos opciones. La primera es cortar por lo sano con un cambio de look como el bob con flequillo mini de Penélope Cruz o estos cortes tendencia de la primavera. La segunda es aplicar una serie de productos que te ayuden a recuperar la fuerza y reparar el daño causado en el cabello. Ejemplo de ello es la mascarilla capilar multiusos más vendida de Primor o el tratamiento hidratante que nos ha descubierto Lucía Bárcena.

La influencer está preparando todos los detalles para su boda, la cual se celebrará en poco tiempo. Por ello, además de ultimar los detalles del banquete, los invitados o el vestido, Lucía también está poniendo a punto su imagen con cuidado para la piel, pero también para el pelo. Hace unos días declaró que se estaba dejando el pelo más largo para este gran día y confesó a sus seguidores que lo había conseguido gracias a Inner Home de Icon, del que habla maravillas.

Se trata de un tratamiento ultra hidratante enriquecido con proteínas que es ideal para cabellos secos, quebradizos y tratados químicamente que cuesta 64 euros. Su objetivo es aportar hidratación, manejabilidad y brillo al cabello seco, dañado y quebradizo. "Nunca había probado nada de estar marca y lo que hago es que, una vez a la semana con el pelo húmedo, me lo aplico de medios a puntas y me hago dos moñetes, me pongo gorro de ducha y lo dejo actuar 30/45 minutos", explicó Lucía.

Y razón no le falta, porque es un producto que se debe utilizar como una mascarilla sobre el cabello limpio y húmedo y enjuagar después de 2 minutos. Aunque desde la firma, proponen también dejarlo actuar durante 15 minutos y aclarar abundantemente para un tratamiento de reconstrucción. "A mi me funciona, nunca había tenido el pelo tan largo y sano (ojo si tenéis el pelo muy graso, igual no es recomendable", añadió Lucía.