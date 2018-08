24 ago 2018 c. uranga

Compartir en google plus

Son tus armas para combatir en una lucha que no cesa. Por si te sientes intimidada por la amplísima variedad de limpiadores y desmaquillantes del mercado, vamos a analizar los principales. Para que elijas con conocimiento de causa.

1. Aceites, poderosos y sensibles:

Son capaces de disolver cualquier cosa, desde un rouge mate a un eyeliner waterproof. Pueden con todo, mientras mantienen tu piel calmada y nutrida. Pero solo si en su fórmula no incluyen parafinas y aceites minerales, porque esta grasa inerte es muy oclusiva e incluso puede agravar el acné.

d.r. Biosource Total Renew Oil de Biotherm(26,50 euros). d.r. Ceramide Aceite Limpiador Revitalizante de Elizabeth Arden (30 euros).

2. Leche, la fórmula todoterreno:

Son para todo tipo de pieles. Aunque si su textura es muy ligera, puede que no tengan fuerza suficiente para acabar con maquillajes intensos. Y si tienes que pasar el algodón más veces, acabas irritando la piel. Pero te vale si eres de las fans del no makeup.

d.r. Delicate Cleansing Milk de Mádara (19,90 euros). d.r. Pureté Thermale Leche Bálsamo Desmaquillante de Vichy (16,35 euros)

3. Espuma, para objetivos muy concretos:

Aunque parezcan jabones, están formuladas sin sulfatos, tensioactivos ni detergentes agresivos. Contienen bases limpiadoras ultrasuaves de origen natural y son ideales para las pieles normales y grasas. En general, pueden con los maquillajes, además de realizar una limpieza profunda. Pero si notas la piel tirante después de usarla, está claro que no es para ti.

d.r. Espuma limpiadora de Caudalie (15,50 euros). d.r. Future Solution LX Extra Rich Cleansing Foam de Shiseido (85 euros).

4. Bis√°ficos, pensados para los ojos:

El problema con este producto es que contiene siliconas en su fórmula que se pueden quedar suspendidas sobre la superficie de la piel y crear una barrera que no permita penetrar a los activos de tus cremas. Eso sí, no se ha inventado nada mejor para acabar con una máscara waterproof en cuestión de segundos y sin frotar. Por eso es recomendable nada más para zonas localizadas, no para todo el rostro.

d.r. Le Bi-Phase Visage de Chanel (40 euros). d.r. Pur Loción Bifásica de Ojos Waterproof de Galénic (17,45 euros).

5. Crema, un plus de nutrición:

Formulada para pieles secas y deshidratadas, su textura incluye activos emolientes e hidratantes para evitar las agresiones en la limpieza, pero sin dejar de arrastrar la suciedad y absorber impurezas de dentro de los poros. Pueden con un maquillaje medio sin problemas.

d. r. Glacial White Caviar Cleanser Crème de Miriam Quevedo (76 euros). d.r. Osmoclean Crema Suave Desincrustante de Institut Esthederm (29,80 euros).

6. Polvos, efecto peeling:

Los tienes que mezclar con agua, aunque tambi√©n puedes a√Īadirlos a una leche o a un b√°lsamo para reducir la fricci√≥n que van a hacer sobre la piel. Est√°n pensados como un extra para tu rutina de limpieza un par de veces a la semana, as√≠ que no cuentes con ellos para labores de desmaquillado profundo.

d.r. Polvos Exfoliantes Limpieza Facial de Be+ (13,62 euros) d.r. Hydra Sparkling Poudre √Čclat Minute Micropeeling Quotidien de Givenchy (43 euros).

7. Agua micelar, imprescindible:

Es el invento del siglo: unas moléculas,las micelas, que funcionan como un imán para atrapar las partículas de suciedad. Eso sí, su efi cacia está muy limitada cuando se trata de maquillajes potentes que requieren componentes grasos para disolverse.

d.r. Agua micelar piel sensible de Nivea (3,69 euros). d.r. Agua Micelar 4 en 1 de Isdin (9,90 euros).

8. Gel micelar, una multitarea ejemplar:

En realidad funciona igual que el agua, pero su consistencia gelifi cada facilita mucho el trabajo y tiene un efecto calmante. De hecho, esta pensado para pieles sensibles que se irritan con facilidad.

9. Gel purificante, solo para pieles grasas:

Las sensibles y las secas es mejor que se abstengan de usar este limpiador formulado para pieles con acné. Están hechos con activos purifi cantes para limpiar el exceso de sebo, pero no para desmaquillar.

El gel Effaclar purifica suavemente la piel gracias a los agentes limpiadores seleccionados que respetan la piel sensible. (13,50 euros) pinit

10. B√°lsamo, trabajo con m√°ximo cuidado:

Estas fórmulas contienen aceites y emolientes de alta densidad en formato sólido y se desarrollan a pleno rendimiento para desmaquillados profundos. Se usan masajeando sobre el rostro con movimientos circulares.

B√°lsamo emoliente 5punto5. (49 euros). pinit

11. Toallitas, casos puntuales:

Son perfectas para llev√°rtelas de viaje, para solucionar la limpieza de madrugada o para momentos contados. Pero no puedes convertirlas en tu limpiador de cabecera porque su textura resulta abrasiva y puede acentuar la sensibilidad cut√°nea.

d.r. Toallitas Desmaquillantes Hidratantes de Comodynes (6 euros) d.r. Toallitas Desmaquillantes al Aciano de Klorane (7,60 euros).

Resolvemos tus dudas sobre la limpieza de maquillaje

1. ¬ŅLimpieza y desmaquillado son lo mismo?

No. Y necesitas armas distintas si te maquillas todos los d√≠as que si simplemente te aplicas tus cremas y sales a la calle tal cual. La limpieza se centra en un rostro, que ha ido acumulando part√≠culas de suciedad a lo largo del d√≠a. Y el desmaquillado implica deshacerte de base, m√°scara de pesta√Īas, barra de labios‚Ķ En este caso necesitas herramientas m√°s potentes.

2. ¬ŅMe puedo saltar el t√≥nico?

Lo puedes hacer, pero entonces te estarías perdiendo un equilibrio del pH de la piel muy necesario después de hacerla pasar por el proceso agresivo de la limpieza. Y es un repaso final para acabar con los residuos grasos que sigan adheridos a ella si te has desmaquillado con bálsamos o aceites.

3. ¬ŅEs necesaria la doble limpieza?

Necesaria no es, pero sí recomendable. Sobre todo, si vives en una ciudad con niveles altos de contaminación y te tomas muy en serio el maquillaje. Se trata de una importación asiática, que primero masajea el rostro con aceites desmaquillantes, aclara y da una segunda pasada con agua micelar o espuma.