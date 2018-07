26 jul 2018

Cada vez son más las personas que están desterrando los desodorantes que contienen aluminio de su neceser. Sin embargo, encontrar un sustituto natural no es tarea fácil… Algunos neutralizan el olor pero son ineficaces con el sudor, otros son algo engorrosos de aplicar porque hay que hacerlo con los dedos, y también están los que contienen en su fórmula tantos aceites esenciales que pueden ser demasiado agresivos para las pieles sensibles. Sin embargo, parece que EL DESODORANTE por fin ha llegado a nuestras vidas y no es otro que Rosy Pits, de la marca Megababe.

Su éxito es tal que ya hay 5.000 personas en lista de espera para adquirir uno en cuanto vuelva a estar disponible (se agotó en tan solo ocho minutos después de su lanzamiento en las tiendas, tanto físicas como online, de la marca J. Crew, que también venden los productos de Meganbabe). Pero, ¿qué tiene de especial? No contiene aluminio, alcohol ni bicarbonato de sodio, que a veces puede irritar la piel sensible. Su fórmula está hecha a base de coco, té verde y vitamina E, pero también incorpora salvia, sándalo y cola de caballo, que tienen propiedades antibacterianas y son capaces de eliminar el olor. Se trata de un desodorante que no pretende ser un antitranspirante como tal, pero la fórmula contiene almidón de maíz para ayudar a absorber la humedad.

En la web de Megababe este cosmético tiene una calificación de cinco estrellas e infinidad de comentarios de alabanza a sus propiedades, por lo que desde la empresa están haciendo todo lo posible para tenerlo de nuevo en stock lo antes posible. ¿Quién iba a pensar que un desodorante natural podría generar casi la misma expectación que un bolso de marca?

