¡Libertad para los ñoños! -para quien no lo sepa, es cómo llaman en Canarias a los dedos de los pies- Llega el verano y estamos deseando liberar a nuestros pobres pinreles de la constricción de calcetines, medias, zapatos cerrados y botas. Nos hacemos la pedicura, nos esmaltamos las uñas ¡y listas para mostrar pies al desnudo! En teoría, no debería haber nada tan sano para los pies como darles libertad y llevarles casi sin nada, ¿verdad? Paradójicamente, no es así.

Huye del calzado plano

Parece que la cuando se trata de calzado que destroza los pies, los zapatos de tacón se llevan toda la mala fama, pero no están solos cuando de machacar la salud podológica se trata: las sandalias totalmente planas y, aún peor, las chanclas, son el otro terror de los podólogos y lejos de ser buenas para nuestros pobres tachines, causan auténticos destrozos. Pashito a pashito, shuave-shuavesssito nos fastidian los pies…

El dolor de espalda empieza en los pies

¿Te ha pasado alguna vez que en verano te duele mucho la planta los pies, un dolor que parece mitigarse cuando andas de puntillas? ¿Y coincide justo con un tiempo en que solo has llevado chanclas o sandalias de suela ultra fina y totalmente planas? Bien, ahí está la respuesta: llevar zapatos totalmente lisos puede causar la llamada fascitis plantar, es decir, inflamación del ligamento de la fascia plantar, que va desde el metatarso hasta el talón. Para evitarlo conviene olvidarse del calzado totalmente plano y además, buscar aquel que ofrezca cierto apoyo al arco del pie.

A no ser que tengas los pies de plástico, no utilices chanclas todos los días del verano. pinit

Cuidado con las suelas muy finas y delgadas: son preciosas, para qué negarlo, pero no nos protegen lo suficiente del pavimento. No solo por ser excesivamente planas, cuyas desventajas acabamos de explicar, sino que además es mejor un calzado que nos brinde cierta distancia de seguridad del asfalto o de la arena.

El riesgo de forzar los dedos

Las chanclas tienen un problema extra: obligan al pobre pie a agarrarse a ellas como si no hubiera un mañana, convirtiendo los dedillos en garras que atrapan como pueden a nuestras desapegadas flip-flops. Con cada paso, forzamos a los dedos a engancharse a ellas, creando una contracción innecesaria en los dedos que se puede traducir en juanetes e incluso dedo martillo.

No hace falta más que mirarse los pies tras pasar un día entero en chanclas y ver lo sucios que están para darnos cuenta de otro problema: este tipo de zapatos, al igual que las sandalias muy finas, no nos protegen de la gran cantidad de porrrrrrrrrrrquería que hay en el suelo. Que a veces no es más que guarrería clásica, suciedad de la de siempre, pero no olvidemos que entre todas esas mismas se encuentren también bacterias como el estafilococo que no pintan nada cerca de nuestros pies, más aún si tenemos cualquier tipo de heridita abierta, como puede ser una ampolla. ¿Infecciones? No, gracias, pasemos.

Cuidado con los talones

No es casualidad que en verano se multipliquen los talones agrietados. La razón es que, al llevar zapatosque los dejan al descubierto, no hay un calzado que agarre ese área, que carga con todo el peso del cuerpo y se abre. Como la piel no da de sí, y no encuentra muro de contención, seabre y raja. Ergo, ahí los tenemos: talones agrietados.

Playa, piscinas, spas y duchas comunes son los pocos lugares en los que deberíamos usar las flip-flops. pinit

Es preferible limitar el uso de las chanclas a áreas como piscinas, spas o duchas comunales (donde sí vienen ¡¡muy!! bien, que ya sabemos que los hongos organizan auténticas quedadas multitudinarias en esas áreas) pero, ya puestos, buscar modelos que tengan tanto suela como tiras de sujeción más anchas, así como algo de soporte para el arco del pie.

