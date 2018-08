5 ago 2018

Compartir en google plus

Cuando pensábamos que estaba todo inventado en cuanto a manicuras se refiere, llega Blanca Suárez para demostrarnos que no. Que todavía se puede llegar a extremos que jamás hubiéramos imaginado… Y efectivamente hablamos de su nueva manicura. ¿No la has visto? Vas a flipar…

No vamos a hablar de la longitud de sus uñas ni del estampado, que también dan para analizarlos un rato. Sí vamos a hablar del piercing que ha decidido incorporar a una de sus uñas. ¡Nos hemos quedado alucinadas! Ella misma lo ha mostrado en sus Instagram Stories y no queremos imaginarnos la de pantallazos que se han realizado ahí… Creemos que absolutamente nadie las ha pasado por alto. ¡Y normal! Lo que menos nos imaginábamos es que en la manicura había cabida para perforaciones. Las hemos visto con perlas, pegatinas, dibujos extraños… ¡Pero piercings no!

Las nuevas uñas de Blanca Suárez. pinit

Blanca Suárez está viviendo uno de los veranos más emocionantes de su vida (a juzgar por los viajes y experiencias que nos muestra en las redes sociales) y nosotras muertas de envidia sana nos encontramos. ¡Y estamos deseando verla de nuevo en ‘Las chicas del cable’, que la espera cada vez es menor…