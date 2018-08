10 ago 2018

La teoría, como ocurre en algunas ocasiones, parece sencilla. Si quieres un bronceado perfecto utilizando autobronceador, has de exfoliar e hidratar tu piel de forma minuciosa, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de la verdad, algo suele fallar y terminamos con molestas diferencias de pigmentación por haber aplicado (¡con lo sencillo que parecía!) el producto de forma errónea.

Desde Saint Tropez, una de las marcas de autobronceadores más populares del mundo, recomiendan que la exfoliación no se realice únicamente antes de aplicar el producto, sino también aconsejan exfoliar a los cuatro días, para dar así uniformidad al color.

También insisten en la importancia de hidratar diariamente las zonas bronceadas, proteger las manchas existentes con vaselina antes de aplicar el autobronceador, aplicar crema hidratante corporal en codos y rodillas antes de extender el producto y elegir la textura adecuada para cada piel.

Si, pese a todo, no consigues un bronceado diez, no te preocupes. Conocemos los secretos de James Read, responsable del bronceado perfecto de Rosie Huntington, para lograrlo. ¿La clave de su ritual ‘self tanning’? Aplicar no una, sino tres capas de autobronceador en las piernas, utilizando siempre una cantidad moderada de producto.

“No solo aplico una cantidad ligera de autobronceador, sino que otra de las claves para conseguir un bronceado perfecto es aplicarlo el día previo a un evento importante. Ese día te has de limitar a hidratar bien la piel para sumar algo de brillo”, explica al portal ‘E! News’. Para presumir de piernas perfectas, recomienda mezclar la crema hidratante con el autobronceador.

¿Su último truco? En el caso de que optes por un autobroncedor en spray, poner una toalla sobre los pies, pues como la piel de estos suele ser más seca que la del resto del cuerpo, absorbe el color con mayor facilidad.

Si no eres fan de los autobronceadores, quizás cambies de idea al saber que existe el tontouring que, como has imaginado, es hacer contouring corporal con ayuda del autobronceador. Uno de los productos preferidos de los ángeles de Victoria's Secret para hacerlo es pHenomenal 2-3 Week Tan Mousse, de Vita Liberata. ¿Su último truco? Apostar por la crema Body Blur Instant HD Skin Finish, de Vita Liberata (41,99 €), que elimina de forma óptica varices y celulitis y aporta un seductor bronceado. ¿Te animas a lucir shorts este verano?

