28 ago 2018

Manchas, deshidratación, falta de luminosidad, arrugas marcadas… Son algunas de las consecuencias negativas del exceso de sol durante el verano. A la vuelta de las vacaciones toca hacer una puesta a punto a nuestro rostro y ponernos en manos de los profesionales, estéticos y médico-estéticos, para solventar el problema facial que más nos preocupa.

Plus de luminosidad

Tras las vacaciones, donde hemos abusado del sol, nuestras fibras de colágeno está dañadas, por lo que se altera la producción de colágeno, dando como resultado una piel más rugosa y con arrugas. Además, cuando se va el moreno, nos miramos al espejo y tenemos una piel apagada, mate y cetrina. Un tratamiento dermocosmético personalizado, a base de ácido glicólico, vitamina C, resveratrol y ácido hialurónico, entre otros, elimina las células muertas y aporta hidratación y luminosidad al rostro. Glow Skin de Clínica Mira + Cueto (100 € la sesión; se aconsejan 3 sesiones).

Antimanchas

A pesar de evitar las exposiciones prolongadas al sol y utilizar siempre protección solar, en muchas ocasiones la aparición de manchas cutáneas resulta inevitable, dado que entran en juego otros factores difíciles de prevenir, como la edad o la genética. PRX-Reverse Peel es un dispositivo médico no invasivo, específico para tratar progresivamente el melasma y la hiperpigmentación. Permite una estimulación química (no ablativa) de la dermis sin exfoliar la epidermis, puede realizarse en cualquier época del año, porque no es fotosensible y es apto en cualquier fototipo de piel. PRX-Reverse Peel de Institut Dra. Natalia Ribé (200 € la sesión; se necesitan de 3 a 6 sesiones).

Extra de hidratación

Hidratar la piel desde el interior es una solución rápida y eficaz para aportar a la dermis un extra de cuidados en épocas del año en las que está más necesitada. La combinación de ácido hialuronico y sustancias multivitamínicas deja la piel más firme, luminosa e hidratada, más elástica, con una textura homogénea y resplandeciente. Además, corrige los daños provocados por el sol de la cara, cuello, escote y manos. Mesoterapia Hidratante de Maribel Yébenes (305 € la sesión; duración de seis meses).

Antienvejecimeinto

El sol es el mayor enemigo de la juventud, por lo que un tratamiento rejuvenecedor a la vuelta de las vacaciones es primordial. Un tratamiento a base de retinol será perfecto. Este activo posee múltiples propiedades: reduce las arrugas y manchas de la piel ocasionadas por la deshidratación y el bronceado, ayuda a la renovación celular, incrementa la hidratación, mejora la síntesis de colágeno, cierra los poros, revierte el fotoenvejecimiento… Tratamiento facial Reticare de Santum (95 €).

Renovador

A la vuelta de las vacaciones necesitamos exfoliar, acabar con las células muertas y limpiar en profundidad después de los excesos a los que hemos sometido a nuestra piel en verano. Un suave peeling cutáneo, personalizado con cinco tipos de ácidos dependiendo del tipo de piel, renueva y respeta la acidez de la piel; el acondicionador Factor de Crecimiento del Keratinocito ayuda a la renovación celular y la mascarilla revitaliza, tonifica, hidratar y reactiva la luminosidad. Facial Mimetic Skin Isseimi de Carmen Navarro (130 €).

