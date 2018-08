31 ago 2018

El que las celebridades muestren sus ojeras en Instagram no es tan extraño, porque muchos creen que son el indicativo de un nivel laboral exigente. Subir imágenes con divertidas mascarillas coreanas se ha convertido en otro de los clásicos de las famosas, pues este ritual de belleza denota un plausible afán por estar bellas y un -siempre-necesario sentido del humor. Sin embargo, el que una modelo o actriz mostrara abiertamente un granito en redes parecía imposible… hasta hace poco.

Si bien es cierto que un cosa es mostrar un granito que aparece de forma puntual y otra muy diferente sufrir acné y presumir de ello, cada vez son más las famosas que muestran en sus redes la forma en la que combaten los estragos del acné, y el producto elegido para hacerlo es siempre el mismo. Antes de desvelar de qué se trata, señalaremos que es el salvavidas de las alfombras rojas y de los desfiles de Victoria´s Secret cuando un molesto granito aparece de imprevisto. Hablamos de la Botella de loción de secadode Mario Badescu, que cuesta 16.97 euros y puede conseguirse tanto en Amazon como en Urban Outfitters.

Drying Lotion, de Mario Badescu, es el producto low cost preferido de las famosas para acabar con el acné. pinit

Esta loción se aplica directamente sobre la impureza empleando un bastoncillo de algodón, por lo que no se desperdicia ni un mililitro de este mix de calamina y ácido salicílico de color rosado. Es precisamente su color el que ha hecho que Bella Hadid y Kylie Jenner se lo pongan en sus granitos y lo muestren en las redes. Cuando la modelo habló de este producto en sus redes sociales, lo hizo con tanta emoción que parecía un story promocional, algo que se apresuró en desmentir. “Esto no es un anuncio. Mi firma cosmética preferida me acaba de mandar el mejor tratamiento justo antes de que me suba al avión”. Como has adivinado, el tratamiento era esta botellita mágica, que la firma le envió junto a un spray facial, un sérum de vitamina, un sérum hidratante de hierbas y una crema hidratante.

Bella Hadid confiesa en su Instagram que adora los productos de Mario Badescu. pinit

Naomi Campbell, Leighton Meester y Adriana Lima son otras de las fans de esta loción. Mientras tanto, Gwyneth Paltrow adora los productos naturales de la marca y alaba las virtudes de su desmaquillador Orange Cleasing Soap.

No te pierdas...

- Acné: las últimas novedades para acabar con él

- Las cremas low cost y de farmacia que usa Kim Kardashian

Rihanna y Victoria Beckham tienen en común una crema de 10 euros