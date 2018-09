26 sep 2018

Has vuelto de la playa con un moreno envidiable, pero unos labios que no dejan de pelarse. Eso es porque el sol y la sal (y la falta de protección) los han deshidratado hasta la extenuación. Te advertimos: no va ser fácil recuperarlos. La piel de esa área es una semimucosa que vive a medio camino del exterior (seco) y el interior de la boca (húmedo), está sometida a la presencia de las enzimas de la saliva y no posee ni glándulas sebáceas y sudoríparas, por lo que su barrera de protección deja mucho que desear. Por eso tiene mucha tendencia a perder agua y requiere cuidados especiales.

Exfoliación: solo a veces

1. Lip Sugar Scrub & Balm de Catrice (4,50 €). 2. Pout Mud Fizzy Lip de GlamGlow (24,90 €). En Sephora. 3. Dior Addict Lip Sugar Scrub exfoliante de labios de Dior (37,50 €). pinit

Es una costumbre beauty que depende de cómo responda la piel de la zona. Hay mujeres que pueden hacerlo sin consecuencias y otras que acaban con grietas difíciles de curar. Si tienes facilidad para las heridas en los labios, evítalo siempre. Aunque no te suceda, hazlo con exfoliantes suaves cuyos gránulos se deshagan en una textura bálsamo durante el proceso de frotación.

Mascarillas, mejor a medida

1. Hydro Cellular 3D Hydro Gel Lip Pad de Babor (33 €). 2. Mascarilla de labios Rose Lip Mask de Sephora Collection (2,50 €). 3. Vita Ampoule Lip Patch de G9 Skin (3,99 €). Exclusiva en Miin. 4. Buttermask for Lips de Kiehl’s (25 €). pinit

Eran los grandes olvidados del momentazo coreano. A pesar de que las mascarillas de hidrogel, ese material que mimetiza la textura de la piel y consigue hacer penetrar los activos sin irritaciones, son perfectas precisamente para los labios. Solo faltaba que a alguien se le ocurriera crear una abertura para poder hablar mientras te la aplicas. Las más novedosas, como las de Babor y Miin, ya resuelven el problema.

Bálsamos: siempre y en exceso

1. Rêve de Miel Bálsamo de labios con Miel Ultra-Nutritivo y reparador de Nuxe (9,90 €). 2. Le Rouge Perfecto en tono Perfect Pink de Givenchy (36,50 €). 3. Protector Labial SPF40 de Isdin (5,35 €).. pinit

Pero revisa la fórmula antes. Porque los derivados del petrolatum, uno de los ingredientes más comunes del cacao de toda la vida, suelen producir un efecto rebote en los labios resecos. Pásate a los activos naturales de efecto regenerador y ciactrizante, como la cera de abeja y el oleoactivo de propóleo presentes en el mítico Rêve de Miel de Nuxe.

Aceites: esenciales para crear un escudo

1. Hyaluroil Lip Treatment de Twelve Beauty (36 €). 2. Bio Program Huile Réconfortant Lèvres de Stendhal (30 €). pinit

Las glándulas sebáceas de las que carecen tus labios se habrían encargado de proveerlos de una ligerísima capa de grasa natural para protegerlos del frío, conservar mejor el agua en su interior y redoblar la protección contra las agresiones. Pero como la naturaleza ha decidido que no las tengas, puedes sustituirlas por un baño de aceite. Eso sí, con plus, como el ácido hialurónico de bajo peso molecular de Twelve Beauty.

Cremas antiedad: una apuesta del futuro

1. Orchidée Impériale Crema Contorno de Ojos y Labios de Guerlain (186,10 €). 2. Eye & Lip Contour Cream Airless de Eisenberg Paris (79,65 €). En Douglas. 3. Future Solution LX Eye & Lip Contour Regenerating Cream de Shiseido (c.p.v.). 4. Needles no More 3D Lip Plumpfix de Dr. Brandt Skincare (39 €). En Sephora. pinit

Sus potentes activos antiaging no solo van a retrasar la aparición de los temidos códigos de barras (esas arrugas perpendiculares a los labios). Su uso diario puede mejorar su volumen y su definición. Aplica estas cremas específicas con un masaje circular por los bordes y plantéatelo como el gesto de belleza obligatorio a partir de ahora. ¡Notarás la diferencia!

Y además...

