9 oct 2018

Con casi un millón de seguidores en Instagram y un libro publicado, Gala González no es solo una experta en moda, también lo es en belleza, como la actriz Blanca Suarez, a quien no le importa probar todo tipo de tratamientos. Pero Gala es, sobre todo, muy fan de la belleza natural. Sus looks son de lo más sencillo: nunca la veremos con un labial muy llamativo o con unos ojos demasiado maquillados. Las pestañas marcadas y un toque de iluminador son su punto fuerte.

Eso es porque la influencer no necesita nada más: tiene un rostro liso, hidratado y sin imperfecciones. Pero también sin bolsas ni ojeras. ¿Su secreto? Nos los acaba de descubrir en instagram: el drenaje linfático.

La influencer Gala González explicando su experiencia con el masaje drenante. pinit

Hace unos días Gala desvelaba su experiencia con los masajes drenantes a través de los Stories de su Instagram. "Os quería hablar de mi experiencia con el masaje drenante porque muchos me habéis preguntado. Es algo que a partir de ahora quiero ir incorporando en mi rutina", comenta Gala. Para ella es un tratamiento ideal al que someterse si estás en una época de estrés o si estás realizando una dieta. Ella recomienda el centro Talita Avila Shaping Beauty situado en París y Milán, al que también acude la influencer Chiara Ferragni, que nos tiene acostumbrados a enseñarnos todos sus cambios de look.

Beneficios del drenaje linfático

Este tipo de masaje drenante trabaja el sistema linfático del organismo. Es un tratamiento que además favorece la circulación de la sangre y es bastante efectivo para librarse de las bolsas bajo los ojos. También favorece la eliminación del exceso de líquido, ayuda a reducir la inflamación, mejora las defensas del organismo y produce un efecto relajante ideal para situaciones de estrés.

Aunque todo parecen beneficios, Gala advierte que hay que buscar "un buen masaje drenante". "Probé uno que no me funcionó y al parecer lo que me ocurrió fue un 'taponamiento' del sistema linfático y me encontré mucho peor", asegura la influencer. Ahora te toca a ti probar este tratamiento y descubrir cómo mejora tu piel.

No te pierdas...

-Cómo combatir la flacidez corporal

-Cómo eliminar la celulitis en piernas y glúteos

-La dieta de JLo y otras 7 famosas que vas a querer seguir