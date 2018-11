7 nov 2018

Compartir en google plus

¿Te has arrepentido de ese corazón con la fecha y el ‘forever’ que rubricaba vuestro amor? ¿No entiendes por qué decidiste poner esa leyenda en caracteres chinos… que a saber lo que dice en realidad? ¿Te lanzaste a la moda de los minidelfines en el tobillo? Bueno, un error lo puede tener cualquiera, pero no hay por qué cargar con él toda la vida.

Sobre todo porque ahora que existe una solución eficaz para eliminar un tatuaje y que tu piel no te esté recordando continuamente ese día que te viniste arriba y dejaste que la aguja perforara tu pierna y la dejara manchada con un garabato o un dibujo más o menos artístico.

¿Cómo se elimina un tatuaje?

Lo último para decir adiós a ese arrebato ancestral es una técnica que se realiza con un láser específico, el ultrapulsado, con tiempos de disparo de picosegundo, que elimina para siempre los tatuajes, independientemente de su profundidad o color. Funciona emitiendo un impacto extremadamente corto de energía que fragmenta los pigmentos en micropartículas, que después son metabolizadas por el organismo (en el Instituto Médico Láser lo realizan, a partir de 155 €).

Pero antes de lanzarte, si estás segura de querer borrar de cuerpo y de tu mente ese tatuaje tanto como cuando te decidiste a hacértelo, tómate un poco más de tiempo y elige al profesional adecuado. Desde la Fundación Piel Sana recuerdan que este tipo de láser es una herramienta de tratamiento médico e insisten en el riesgo sanitario que supone si no es utilizado por un dermatólogo.

Lo bueno, según reseña la doctora María José Alonso, miembro de la AEDV, es que se puede considerar una técnica 100% efectiva en la mayoría de los casos, aunque precisa: “La posibilidad de eliminar los tatuajes con éxito no depende solo del color, también tiene mucho que ver la zona en la que se encuentren. Las superficies más fáciles son las que no presentan huecos o curvas, en las que la piel es más gruesa; es decir, la espalda, los muslos o los brazos. Además, cabe considerar que los tatuajes realizados por profesionales suelen ser más complicados de eliminar”.

Y no solo eso, variables como el tiempo que lleve el tatuaje impreso en tu piel o la cantidad y color del pigmento –el rojo, el naranja y el amarillo son tintas difíciles–influirán en que sea más fácil o difícil borrarlos para siempre. “El número de sesiones dependerá de todas estas variables. Normalmente, suelen hacer falta hasta 8-10 sesiones”, añade la especialista.

Si has llegado hasta aquí esbozando una sonrisa de triunfo, solo una cosa más: no pienses que vas a conseguirlo sin tener que sufrir, aunque sea un poquito, porque esta técnica no es tan agradable como parece al leerla. “Suele dejar una herida en la piel que debe ser cuidada y tratada para evitar infecciones y secuelas como cicatrices o manchas”, apunta el dermatólogo Agustín Viera Ramírez.

No te pierdas...

-Cómo tapar tus tatuajes con maquillaje

-28 tatuajes tan pequeños que nadie los verá

-Los tatuajes más sexys de las famosas