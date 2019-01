4 ene 2019

Hasta los más escépticos no podemos evitar hacernos algún buen propósito que otro cuando se inicia un año nuevo… Es verdad que quizás la experiencia nos recomiende dejar de malgastar el dinero en bonos de gimnasio anuales o jurar y perjurar en público que haremos dieta de aquí a verano, pero… ¿qué tal proponerse solo un par de pequeños cambios en nuestra rutina de belleza? Tan solo ligeros ajustes para cuidarnos –y querernos– más. He aquí nuestra lista particular de buenos propósitos para ir cumpliendo (sin estrés y poco a poco) a lo largo de 2019.

Haz limpieza de cosméticos viejos

Sí, es hora. Adiós a lo viejo-viejísimo (y, casi seguro, caducado) y hola a aquellos productos que de verdad usas. Haz sitio en tu neceser olvidándote, de una vez por todas, de ese labial anaranjado que solo llevaste una vez (afortunadamente…), de la sombra azul que compraste en un brote consumista inexcusable o de ese esmalte que huele raro, se ve raro y se separa raro…

Ordena tu maquillaje

Una vez hecha la limpieza de cosmética, llega el turno de organizar para a) tener todo bien a la vista, lo cual evitará que ningún producto quede en el olvido hasta caducar y, b) ahorrar tiempo a la hora de maquillarnos.

Pinterest es una fuente de ideas inagotable, sobre todo, si tienes algo de maña para las manualidades, pero si buscas “organizador de maquillaje” en la red obtendrás también un sinfín de propuestas.

¿Lo único importante a la hora de ordenar tus joyas beauty? Todo aquello que uses de forma habitual debe ser de fácil acceso y bien visible. Ahorrarás tanto tiempo como calma ganarás, sobre todo por la mañana, cuando cada minuto vale por cinco.

Coge cita con el dermatólogo

¿Tienes muchas pecas o lunares? Sí o sí, visita al dermatólogo una vez al año. Y no hay nada más que añadir. Es cuestión de salud.

Planifica una cura beauty al inicio de cada estación

En invierno un programa para fortalecer la capa córnea. En primavera un protocolo antioxidante. En verano un repaso a los betacarotenos. En otoño productos para evitar la caía del cabello y estimular su crecimiento.

Regálate varios piropos al día

Te avanzamos una de las palabras clave del 2019: kindfulness, un juego de palabras entre el mindfulness (la atención plena) y el kindness o amabilidad. ¿La primera persona con la que ser amable? Con nosotras mismas. Jennifer Lopez asegura que una de sus claves es repetirse varias afirmaciones positivas al día, y no es que le vaya mal precisamente. Así que no es mala idea copiarla y repetirse cuatro o cinco cosas buenas sobre nosotras. A diario. Varias veces.

Aplícate aceite en las cutículas a diario

Por la mañana, mientras te cepillas los dientes. Al ir andando al trabajo. Por la noche, viendo Netflix. Mientras repasas tu Insta en casa. Sea cuando sea, convierte en rutina el sencillo gesto de masajear cuatro gotas de aceite –dos por mano– en las cutículas para mantenerlas suaves (¿alguien dijo padrastros no, gracias?). Además, estimulará el crecimiento de la uña, un beneficio añadido muy apetecible.

No permitas que Instagram te hunda la autoestima

A ver… que ninguna somos tan pavas como para no saber que todas las fotos de Instagram tienen truco (sí, también las de nuestros amigos). No solo gracias a la ayuda de filtros varios que editan las fotos hasta hacerlas irreconocibles, sino también por la forma en que todos escogemos con cuidado la oportunidad, ocasiones y momentos que compartimos. La visión del mundo que ofrece Instagram es tan irreal como todos los superhéroes de Marvel, y mejor que a nadie se nos olvide.

Lava los pinceles

Si el pelo es una especie de bola mate… Si no se distingue el color de las cerdas… Si temes que las brochas se estén fosilizando… Sí, es que ha llegado el momento: ¡toca lavar tus brochas y pinceles! ¿Nuestro consejo? Invierte en un limpiador de brochas de silicona: realmente impresiona la velocidad a la que deja los pinceles impecables ¡Los hay a partir de cuatro euros! (Y duran toda la vida…)

Lleva gafas de sol a diario

Eso sí, que sean de calidad: las gafas de sol son el mejor antipatas de gallo que existe (el filtro solar del cristal nos ahorrará varias arrugas y flacidez), por lo que usarlas nos ayuda a mantener la mirada más joven. Y encima quedan muy cool, para qué negarlo…

Usa una mascarilla a la semana

Y si son dos, mejor. Tu piel te hará saber enseguida cuánto agradece y lo encantada que está por ese refuerzo intensivo en sus niveles de hidratación, purificación u oxigenación.

