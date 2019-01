14 ene 2019

Es una técnica segura. Por veteranía y número de tratamientos realizados en todo el mundo, el bótox –sí, la toxina botulínica– es uno de los procedimientos médicos y estéticos más conocidos y seguros que existen. Pero eso no significa que sea adecuado para todo el mundo ni todas las ocasiones. ¿Cuándo es mejor decir no al bótox?

- Nunca, nunca, nunca nos debemos poner en manos de alguien que no sea un médico certificado y con experiencia en la infiltración de bótox. Sí, este parece un consejo de Perogrullo, pero lo cierto es que la popularidad del tratamiento provoca que no falten ofertas que van de lo surreal a la estafa. Precios ridículamente bajos, profesionales no cualificados o inyecciones en peluquerías… ¿El resumen? No, no y no.

- ¿Tienes una infección en el área en que se va a infiltrar la toxina? ¿O una infección general? En ese caso, hay que esperar antes del tratamiento.

Para no llevarse sorpresas, hay que cudir a un médico especializado y huir de los precios excesivamente bajos y de las infiltraciones en peluquerías. pinit

- No es común (se calcula que sucede del 1 al 3% de los casos), pero existen personas que son inmunes a los efectos de la toxina botulínica tipo A o que se hacen resistentes a ellos a partir del segundo y tercer tratamiento porque desarrollan anticuerpos a las proteínas de la fórmula. Si el problema no se debe a que en realidad se usaron dosis demasiado bajas para ahorrar (que puede suceder…), sino a que realmente el paciente no responde al botox, el médico puede optar por usar toxina botulínica tipo B o tratamientos alternativos.

- Si el anterior tratamiento de bótox se hizo en un periodo inferior a los cuatro meses es mejor no repetirlo, pues la aplicación demasiado frecuente puede ser una de las causas que favorezcan la aparición de resistencias a la toxina. Eso no significa que tras el tratamiento el médico no haga un retoque a las dos semanas, para afinar los resultados, pero se trataría de pequeños ajustes con una dosis mínima, no una repetición del tratamiento en sí.

- ¿Embarazada? ¿O en periodo de lactancia? Si es así, no es el momento para el bótox. ¡Ya habrá tiempo más adelante!

- Determinadas enfermedades neuromusculares, como la miastenia gravis, son incompatibles con el bótox, así como la dermatitis infecciosa o la esclerosis. En caso de cualquier enfermedad crónica o muscular, siempre es mejor comunicárselo antes al médico.

