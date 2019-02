1 feb 2019

En Instagram hay más de 100 millones de resultados con la búsqueda #nails y más de tres millones y medio probando con #uñas. Está claro que la manicura ya no es algo minoritario en el mundo de la belleza, sino que hace tiempo que forma parte de las tendencias beauty. Sin embargo, acudir a un centro profesional con demasiada asiduidad a veces no es posible, por falta de tiempo o dinero. Y, en casa, aunque elijas los esmaltes de uñas con las mejores fórmulas del mercado, las técnicas equivocadas y los malos hábitos pueden conducir a cutículas secas y uñas con manchas o astilladas. Te enseñamos a perfeccionar el arte de la manicura sin salir de casa para que tú también tengas a tu alcance unas uñas dignas de Instagram.

Limar es siempre el primer paso

En cualquier salón especializado en uñas al que acudas –no importa dónde esté situado o el precio que tenga– comenzarán el servicio dándole forma a tus uñas. En casa invierte en una lima de calidad, que no sea metálica o muy gruesa, para evitar que pueda rasgar o romper tus uñas y pásala con movimientos fluidos y largos, siempre en la misma dirección, y desde el borde exterior hacia el centro. Este gesto te dará el control sobre la forma de las uñas y proporcionará un limado más suave.

El pulido, esencial

Tras el limado no debes olvidarte del momento del pulido, que proporciona brillo y suaviza la superficie, facilitando un esmaltado más homogéneo. Eso sí, asegúrate de no pasarte frotando, ya que un exceso de fricción puede causar la acumulación de calor, que dañará y debilitará las uñas. Tres o cuatro pasadas en cada uña son más que suficientes. Después, si quieres que tu esmalte dure perfecto más de tres días, tendrás eliminar todos los restos de suciedad, residuos de pulido y aceite antes de aplicar la base.

Esmaltar como un profesional

El paso esencial es aplicar siempre una capa base transparente. Los profesionales suelen esmaltar las uñas en tres trazos: comienzan en el medio de la uña, asegurándose de llegar con el pincel lo más cerca posible a la zona de la cutícula, y después repiten a cada lado para cubrir toda la superficie. Si el pincel es plano y ancho será más fácil maquillar en tan solo tres pinceladas. Aplica dos capas de color y termina con una última capa transparente, que sellará el esmaltado, prolongará el tiempo de desgaste y evitará que el color se salte, si pasas el pincel por el borde de las uñas.

Y la mano contraria, ¿qué?

Esmaltar la mano dominante con la misma maestría con la que maquillas la que no utilizas con tanta asiduidad no es tarea fácil. Sin embargo, puedes minimizar los errores si sigues estos pasos: siéntate frente a una mesa, apoya los codos sobre su superficie y posa la mano no dominante sobre una toalla enrollada. Esto te ayudará a mantener estable la mano mientras la esmaltas. Por último, evita sobrecargar el pincel de producto y trata de aplicar el color solo en tres pasos. La práctica será tu gran amiga.

El secreto del secado rápido

Perfeccionar el arte de las capas, manteniendo cada una de esmalte lo más liviana posible es la clave para que el secado no se eternice. Además, tienes que tener en cuenta que las lacas más oscuras requieren más tiempo para estar completamente secas. Pasados 2-3 minutos aplica aceite en las cutículas, que no solo hidrata sino que también previene las manchas durante el secado. Y, si aplicas algo de aire frío (puedes usar el del secador de pelo) durante un par de minutos también ganarás tiempo.

El top coat, tu aliado

Si quieres que tu manicura permanezca perfecta más tiempo y su brillo sea espectacular, extiende una nueva capa de top coat pasados dos días. Si, además, también le aplicas aceite para cutículas el resultado será exquisito.

