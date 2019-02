28 feb 2019

Hace unas horas Lady Gaga ha publicado en su perfil de Instagram una imagen en la que tan solo lleva un collar de Tiffany con un diamante amarillo de 128,54 quilates –esta pieza de 141 años de antigüedad también la lució Audrey Hepburn durante la promoción de Desayuno con diamantes– y un par de toallas: una para tapar su cuerpo y otra para envolver su cabello. El joyón es tan impactante que parece difícil fijar la mirada en algo más que no sea su resplandor; sin embargo, el rostro sin nada de maquillaje de la cantante, sin poros abiertos, liso y de aspecto saludable, brilla casi tanto como el diamante que cuelga de su cuello.

Cejas definas, ojos dramáticos, rostro contorneado y labios perfilados son algunos de los imprescindibles de maquillaje con los que la ahora también actriz suele posar ante las cámaras. Pero lo que no sabíamos es que debajo de esa cantidad de maquillaje a la que nos tiene acostumbrados Lady Gaga tiene una piel de aspecto muy saludable y con unas coquetas pecas. ¿Cómo consigue ese cutis tan impecable? Su maquilladora, Sarah Tanno, destacó la importancia de un cuidado disciplinado de la piel horas antes de la ceremonia de los Oscar. De hecho aseguró que le encantaba el sérum Truth de la marca Ole Henriksen (cuesta unos 55 €) porque este cosmético aumenta el brillo de la piel y le proporciona un aspecto muy saludable. A ella le gusta aplicárselo a la protagonista de ha nacido una estrella con ayuda del dispositivo Palm Sonic de la firma Adore Cosmetics, cuya placa proporciona tanto frío como calor para ayudar en la absorción de los cosméticos y también para conseguir una piel más suave, firme y flexible.

En esta imagen brillan casi por igual el diamante de Tiffany como la piel de lady Gaga. pinit Instagram: @ladygaga

Tras el sérum viene el momento agregar hidratación. Para ello se ayuda de la crema Baume de Rose Face Cream, de By Terry, o a veces también utiliza el sérum Active Botanical de Vintner's Daughter, cuyos aceites hidratan en profundidad, se absorben de maravilla y unifican el tono, que no es necesario usar crema después de aplicar este producto. Además, hay un truco que la maquilladora le enseñó a Gaga: para salir perfecta en una foto es imprescindible exfoliar siempre los labios previamente. Tanno dice que si no se tiene una herramienta específica para ello basta con frotarlos con un raspador de lengua y agregar después algo de bálsamo. El preferido de ambas es Nutritive Lip Balm de Sisley.

