20 mar 2019

Compartir en google plus

Posar es todo un arte, bien lo saben las celebrities, que sus apariciones divinas en el photocall no son fruto de la improvisación, ni tampoco los primeros planos ideales con los que salen en los selfies, con un gesto tan perfecto que parecen retratadas por el mismísimo Peter Lindbergh. Aquí hay truco… Si no, ¿por qué tú sales siempre con los ojos cerrados en las fotos o con ellos tan abiertos que parece que te acaban de dar un susto? No es que las famosas tengan más talento ni que consigan ese posado en apariencia tan natural por pura casualidad, la clave está en saber hacerse un foto con la técnica del squinching.

¿Te suena a chino? Pues no es más –ni menos– que saber apretar los ojos de manera disimulada y de una forma determinada para que a ti te dé el aspecto de una persona, cuando menos, interesante. El palabro squinching proviene de la unión de dos términos: squinting y pinching, algo así como entrecerrando los ojos y'pellizcando. El resultado es una expresión en el rostro que define el mentón y los pómulos.

El inventor del asunto, el fotógrafo Peter Hurley defiende que utilizar este método para las fotos de retratos hace que las personas parezcan no solo más atractivas, sino también más seguras de sí mismas (a veces es lo mismo), porque los ojos son la parte del cuerpo que comunican emociones y sentimientos.

Vale, hasta ahí todo perfecto. El problema está en que hay una fina línea entre parecer natural y parecer ridícula o miope al hacer este gesto. Si quieres conseguir lo primero, te tocará ensayar y ensayar, porque la técnica se las trae.

La mecánica es la siguiente: consiste en reducir la distancia entre el párpado inferior y la pupila, pero sin pasarse. Hay que cerrar un poco los ojos, bajando ligeramente el párpado superior y al mismo tiempo apretar bastante el párpado inferior. El propio creador del squinching ha subido a Youtube un vídeo bastante esclarecedor.

Sí, lo sabemos, cuesta hasta entenderlo sobre el papel (queremos decir, sobre la pantalla), pero cuando lo tengas dominado, nos agradecerás este post infinitamente. ¿Nuestro consejo? Descárgate algunas fotos de celebrities y dedica cualquier aburrida tarde de domingo a practicar delante del espejo. Una pista: Kim Kardashian y Karlie Kloss lo bordan.

No te pierdas...

- La belleza en los tiempos del selfie

- Belleza express: productos de acción inmediata

- Cosméticos para conseguir el selfie perfecto