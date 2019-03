27 mar 2019

Si acabas de cobrar la paga extra, te ha tocado la lotería (aunque no para despedirte del trabajo) o este mes has ahorrado más de lo que esperabas y has decidido darte un capricho, deja a un lado por una vez los trapitos y piensa en tu belleza exterior… y hasta interior, porque estos aparatos beauty te quitarán un montón de quebraderos de cabeza, te lo aseguramos.

Es cierto que cuando vas a hacer un desembolso importante hay que pensárselo mucho, tienes que estar muy convencida, porque aquí no puedes permitirte el prueba-error… pero nosotras sí. Después de testar todo tipo de dispositivos, hemos llegado a la conclusión de que estos son los tres gadgets caros en los que invertiríamos dinero. Te contamos por qué.

Una depiladora de luz pulsada doméstica

La verdad, todo son ventajas. Para empezar, te quitas el engorro de tener que perder tu valiosa mañana del sábado en el centro de estética o buscar un hueco de lunes a viernes que se acople a tus horarios, lo que suele ser sinónimo de semanas con pantalones hasta que ya no puedes ni ponerte ese vaquero tobillero sin que asome la pelambrera… En cambio, si te haces con una depiladora de IPL, el domingo por la tarde, a la hora del tumbing, o cualquier noche mientras ves cómodamente tu serie preferida podrás pasarte la maquinita para deshacerte del vello; en depilar las dos piernas tardarás unos 20 minutos. Y te olvidarás del pelo durante varias semanas hasta conseguir eliminarlo por completo, porque estos dispositivos utilizan el mismo sistema que los más profesionales, aunque trabajan con una intensidad menor para que no haya riesgo de quemaduras. Lo bueno es que, al final, los resultados son similares, pero te habrás gastado mucho menos dinero que hacerte la depilación láser en un centro médico o la cera durante todo el año. ¡Echa cuentas! Y si quieres amortizarla al máximo, préstasela a tu chico.

Nos gusta: Lumea, de Philips. Gracias a una aplicación, podrás registrar todas tus depilaciones y olvidarte, porque la app te avisa de cuándo tienes que volver a utilizar la depiladora. Además incorpora diferentes cabezales para que puedas usarla en todas las zonas de tu cuerpo y en la cara. ¡Y funciona sin cable!

Depiladora de luz pulsada doméstica Lumea, de Philips (549,99 €). pinit d.r.

Una plancha de pelo buena

A lo mejor en otros productos la diferencia de calidad no es tan reseñable, pero en este aparato es vital. ¿Cosas que debes tener en cuenta a la hora de comprar una plancha de pelo que valga la pena? Que no permita temperaturas que puedan chamuscarte la melena (si se puede regular el termostato, la temperatura más alta no debería sobrepasar los 200 ºC), que las placas sean de cerámica para no dañar el cabello, que el barril tenga una forma redondeada para que además de alisarte el pelo puedas hacerte ondas y, aunque parezca una tontería, que tengan un cable largo para que te permita maniobrar perfectamente.

Nos gusta: Ghd Gold. Es un styler profesional con tecnología dual-zone, con dos sensores en las placas para mantener una temperatura estable y aportar más brillo al pelo. Gracias a la anchura de sus placas puede trabajar tanto el cabello largo, como longitudes medias y cortas. ¡Y se vende con un estuche de viaje ideal, que además de protegerlas, permite que las guardes inmediatamente después de haberlas utilizado!

Plancah para el pelo Ghd Gold de Ghd (199 €). pinit d.r.

Un cepillo eléctrico para la cara

En cuanto lo hayas probado te preguntarás cómo has podido vivir sin él tanto tiempo. Para empezar, elimina hasta seis veces mejor las impurezas del rostro que cualquier otro método, y lo hace en un pispás. En un minuto, sus filamentos suaves, unidos a la tecnología de rotación o de vibración, consiguen deshacerse del maquillaje y las células muertas sin llevarse la barrera protectora de la piel por delante (prueba de ello es que puedes utilizarlos todos los días). Y por si esto fuera poco, además activan la microcirculación y hasta resultan relajantes. La compra inicial no es barata, pero luego solo tendrás que cambiar los cabezales, que suelen durar unos cuatro meses si usas el cepillo a diario.

Nos gusta: Mia Smart de Clarisonic. Es un producto multifuncional, que cuenta con dos programas de limpieza personalizables, es sumergible y varios cabezales, para reafirmar la piel, aplicar el maquillaje y hasta para reafirmar el contorno de ojos.

Cepillo eléctrico facial Mia Smart de Clarisonic (199 €). pinit d.r.

