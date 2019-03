27 mar 2019

No nos engañemos: aunque todos los expertos de la piel recomiendan usar protección solar los 365 días del año, incluso en los día no soleados, la realidad es otra. La gran mayoría solo se lo aplica cuando va a exponerse al sol directamente y, en el mejor de los casos, comienzan a usarlo cuando llega la primavera, pero no de la forma adecuada; es decir, se ponen el producto con SPF antes de salir de casa por la mañana, pero no vuelven a reaplicárselo durante el resto del día. Si tu excusa para no hacerlo es porque no sabes cómo lograrlo sin arruinar el maquillaje que ya tienes, tenemos la solución para ti.

La bloguera australiana Hannah English (@ms_hannah_e) ha descubierto que la manera más sencilla de aplicarse el protector una vez estás maquillada, es hacerlo con una esponja de maquillaje. Ella utiliza una de microfibra de la marca Juno & Co. y aconseja no usar la Beautyblender, ya que es demasiado absorbente. Tú puedes usar la que tengas, siempre y cuando te cerciores que no absorba demasiado producto, ya que el objetivo es aplicar la cantidad necesaria de protector solar sobre el rostro, no desperdiciar este en el esponja.

En sus stories Hannah ha explicado paso a paso cómo se reaplica ella el protector solar con la esponja de maquillaje. pinit instagram: @ms_hannah_e

Hanna aplica el producto directamente sobre la parte plana de la esponja seca y luego la coloca en los pómulos y la frente, y continúa extendiéndola por la zona superior del rostro dibujando pequeños círculos, con cuidado de no efectuar un movimiento de arrastre que se lleve su base de maquillaje. Después repite en proceso en la parte inferior de la cara. Al terminar la bloguera muestra que la esponja apenas ha arrastrado nada de su base de maquillaje; aunque su colorete y polvos de sol sí que necesitan un retoque. Un par de brochazos y lista para volver a salir a la calle.

