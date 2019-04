1 abr 2019

¿Siempre has pensado que aplicarte crema hidratante es incompatible con tu piel grasa? Error. Hidratar la piel es fundamental para mantener su elasticidad y fortalecer la barrera protectora. Si has tenido malas experiencias y has decidido no echarte nada en la cara después de limpiarla, posiblemente hayas elegido el producto equivocado, porque todas las pieles necesitan su dosis diaria de hidratación. Es más, la piel grasa hasta puede incluso presentarse con descamación en las aletas de la nariz y en el nacimiento de las cejas.

Pero, desde luego, si algo caracteriza a la piel grasa es un exceso de sebo, poros abiertos, granos, especialmente en la llamada zona T (frente, nariz y mejillas) y una textura irregular. Además es más gruesa que el resto de las pieles, pero curiosamente requiere cuidados suaves y específicos para no aumentar su producción de sebo.

Sabiendo todo esto, ¿cómo elegir la hidratante perfecta para una piel grasa? Pues a la hora de elegir este cosmético básico tienes que tener en cuenta tres aspectos.

La textura

Es conveniente que sea ligera, que no deje una capa oleosa sobre la piel. Huye de las fórmulas untuosas y elige las acuosas y oil free. Mejor en mousse o gel, que hidratan pero sin resultar grasas, dejan una sensación fresca y se absorben fácilmente.

Los ingredientes

Asegúrate de que incorpore activos seborreguladores (como el zinc) y, en el caso de que tengas granos o acné, algún queratolítico, (como los retinodes) o antiinflamatorio (como la niacinamida o vitamina B3) para corregir el problema que corresponda. También son importantes los componentes matificantes para eliminar esos brillos tan poco estéticos. El extracto de hamamelis, por ejemplo, es un astringente natural que cumple esa función.

La etiqueta

Asegúrate de que en algún lugar del packaging o del envase se especifica que la crema es no comedogénica, especialmente si tienes espinillas o acné, así evitarás que el producto obstruya los poros y empeore el problema.

