1 abr 2019

Kim kardashian se gasta miles de dólares en cremas de lujo y demás productos para el cuidado de su piel, se realiza tratamientos faciales todas las semanas y visita con frecuencia a su cirujano, el Dr. Simon Ourian, para someterse a distintos tratamientos médico-estéticos con el fin de mantener su piel liuminosa y sin arrugas. Sin embargo, un remedio casero es el truco para mantenerse a salvo de las patas de gallo.

Kim ha confesado que el verdadero secreto para evitar las líneas de expresión en la zona de los ojos es “no sonreír”. Sí, así de fácil (o de difícil). La señora West ha reconocido que lo mal que lo pasó durante el embarazo de su hija North West, mientras le hacían fotos y se burlaban de los kilos extra que había cogido y de lo hinchada que estaba, le hizo replantearse el modo de posar ante las cámaras.

"Antes siempre sonreía a los fotógrafos”, admite. Pero después de tener el bebé pensó: “estas son las mismas personas que se burlaron de mí y publicaron las historias que eran tan horribles, que me llamaban gorda por algo que no podía controlar –padeció preeclampsia durante su embarazo, una enfermedad que produce hipertensión arterial y que, al parecer, fue lo que provocó que estuviera tan hinchada–. No quiero sonreír para ellos”. Así ella mató dos pájaros de un tiro: se vengó de los paparazzi y encima mantiene su piel lisa y firme, con el simple hecho de no sonreír a menudo.

