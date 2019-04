9 abr 2019

Nunca es tarde si la dicha es buena. Y Michelle Pfeiffer acaba de demostrarlo a sus 60 años, con su nueva faceta de perfumista. La actriz es la creadora su propia línea de fragancias, Henry Rose, compuesta por cinco aromas unisex. Y, aunque Michelle no es la primera famosa que lanza su propia fragancia, en este caso sorprende porque ella ha declarado que llevaba sin utilizar ningún perfume nada más y nada menos que diez años.

Esta decisión se debe a que hacia 2004 Michelle leyó un informe sobre la nocividad de algunos componentes que llevan algunas fragancias, por lo que decidió renunciar a llevar perfume durante más una década y concentrarse en desarrollar una línea de fragancias con una lista de ingredientes honestos, totalmente transparente en la formulación y respetuosa con el medio ambiente (los botes están fabricados con vidrio 90% reciclado y 100% reciclable).

La marca Henry Rose está compuesta por cinco aromas unisex. pinit d.r.

Además, Michelle ha decidido que la línea no lleve su nombre o apellido y tampoco prestará su imagen para publicitarla. Sin embargo, eso no quiere decir que las nuevas creaciones aromáticas no lleven su sello personal. De hecho el nombre de la marca es la combinación de los nombres de sus hijos: Henry y Rose. La fragancia Jake's House está inspirada en el olor que desprendía el baño de Jake, el abuelo de la intérprete, a jabón y a limpio; el aroma Torn toma como referencia el Old Spice que su padre solía usar, mientras que el olor de Fog recuerda a los veranos que Michelle disfrutó en San Francisco.

