3 may 2019

Ya se sabe que sobre gustos no hay nada escrito… hasta ahora. Si eres de las que sigue usando el mismo perfume desde los 20 años, poco podemos decir, salvo que equivocarte no te vas a equivocar y que después de tanto tiempo –y esto quizá no lo sepas– estás tan hecha a esa fragancia que ya ni la hueles y seguro que te echas más cantidad de la necesaria, según explican los expertos en alquimia. Para el resto de las mujeres, aquellas a las que les gusta cambiar de fragancia tanto como de vestido, les vamos a dar algunas claves para que no desperdicien su dinero, porque no hay nada que dé más rabia que haberse gastado 100 euros en un perfume de una gran marca, con un frasco divino… y una fragancia que, dos días después de haber abierto el bote, te das cuenta que detestas.

Es verdad que en la elección de una esencia no hay normas infalibles, pero sí indicadores para que no falles cuando tengas delante de tu nariz decenas de opciones mareándote con sus efluvios. Aquí va una hoja de ruta que te servirá para acertar al comprar un nuevo perfume.

En la propia piel

Cuando vayas a escoger un perfume que no conoces es importante que te lo pruebes en la piel, no en un papel secante, porque no huele igual. Y, por cierto, aunque te encante esa fragancia que lleva tu archienemiga del trabajo, no caigas en la tentación de comprarla a ciegas. Sentimos decirte que los perfumes huelen diferente en cada piel, por su pH, la transpiración, etc.

Sin contaminaciones cruzadas

Visto que tienes que ser tú misma la cobaya en la que testar el perfume, mejor déjalo para el sábado, porque el día que vayas a probarte distintas fragancias es importante que no te hayas aplicado ni una gota de colonia, ni tampoco una crema hidratante con fragancia, porque interferirán en la percepción que tengas del nuevo olor.

Cuatro son multitud

¿Eres indecisa? Pues tendrás que ir a la perfumería varias veces, porque en una única sesión solo serás capaz de distinguir con nitidez tres aromas diferentes. Si te vienes arriba y aumentas la cantidad, solo incrementará tu confusión y será fácil que yerres, créenos.

Cuidado con los flechazos

A la hora de elegir un nuevo perfume la primera impresión no suele ser la buena, así que ignora esos cantos de sirena porque pueden ser los causantes de que te arrepientas al día siguiente. Las notas de salida de un perfume son siempre agradables, pero esas no son las que perduran. Rocíate cada uno de los brazos con una fragancia distinta, deja que se evapore el alcohol y espera un par de horas para ver cómo evoluciona el olor en tu piel.

A su hora

Estar depre no es el mejor momento par ir a comprar un perfume, ya que estar en baja forma anímica puede afectar a tu pituitaria. Estos momentos de bajón pueden ocasionar anhedonia o, lo que es lo mismo, incapacidad para experimentar placer o disfrute… también en lo que a cuestiones olfativas se refiere.

Aprende a leer la etiqueta

Sí, los ingredientes no solo son importantes en la cocina, también en la perfumería. Si te gustan los perfumes frescos, apuesta por las familias cítricas o marinas, que tengan aceites esenciales extraídos del limón, la naranja, el pomelo, la mandarina, la bergamota… Si adoras el aroma de las flores, elige un perfume que contenga notas de rosas, jazmines, geranios, narcisos... Y si te van las fragancias más intensas, acércate a las fragancias orientales, chipre o amaderadas, muy especiadas, con ámbar, almizcle, resinas, maderas, pachuli…

