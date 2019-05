8 may 2019

Hemos aterrizado de lleno en la época del año en que urgen las prisas por la operación bikini y con ello el mantra de "¡necesito ir al gimnasio!". Aquí te damos 5 buenos motivos para para ir y disfrutar del gym.

1.- Aumentará tu autoestima porque te verás mejor: mejorar nuestro estado físico nos hace sentir más seguras de nosotras mismas.

La marca sueca ha creado el concepto Active Beauty: mantener el cuerpo y la piel en forma. Con sus dispositivos de limpieza facial, en tan solo un minuto la piel luce más radiante, gracias a la combinación única de pulsaciones T-Sonic y puntos de contacto de la silicona ultra-higiénica, que exfolian suavemente las células muertas, maquillaje, sebo e impurezas.

FOREO nos recomienda limpiar también el rostro después de hacer ejercicio para eliminar todas las toxinas de la piel. Prueba LUNA Mini 2 para conseguir una piel extraordinaria durante todo el día y verás como se convierte en un imprescindible de tu bolsa del gimnasio.

2.- Sentirás alegría y bienestar: el ejercicio físico libera la suficiente cantidad de endorfinas responsables de que al finalizar la sesión de gym te sientas contenta y bien. También se produce dopamina, neurotransmisor responsable de que nos “enganchemos” al gimnasio.

3.- Conocerás a gente: y, quién sabe, ¡hasta a tu alma gemela! De hecho, según la encuesta realizada por FOREO a más de 2.000 personas en 30 países diferentes, el 70% admite que su principal motivación para ir al gimnasio es encontrar el amor.

4.- Dormirás mucho mejor: una buena sesión de gimnasio genera serotonina, la hormona del sueño, asegurando un descanso reparador. Despertaremos con mejor humor y con un aspecto fresco y radiante.

5. Mejorará tu salud: last but not least, realizar ejercicio físico de forma continuada mejora la condición física y constantes vitales. ¡Fundamental para una vida con calidad!

Aunque hay muchos más motivos para ir al gimnasio, estos 5 ya son suficientes para poner en práctica el mantra “tengo que ir al gimnasio”.

