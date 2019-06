2 jun 2019

Rosalía era una desconocida para todos nosotros hace año y medio. La cantante lleva mucho tiempo dedicándose a la música ya que con 15 años participó en el conocido programa de televisión 'Tú sí que vales'. Ahí no hubo suerte, y esa joven chica que pasó desapercibida entre más concursantes, reapareció en nuestras vidas con un tema que a día de hoy es todo un 'hit: Malamente. Fue en 2018 cuando todos (porque aún no conozco a nadie que no le guste su música) caímos rendidos a este fenómeno que no es solo una voz, también un cuerpo de baile y toda una revolución en el mundo de la moda y 'beauty'.

Si no has escuchado su nueva canción es momento de que lo hagas, y si no sabes de qué va su videoclip corre a YouTube porque te va a encantar. Se trata de uno de los singles donde habla de todas las tendencias que lleva, incluídas las que le hemos copiado. Porque es cierto que hasta que ella irrumpió en nuestras vidas nunca habíamos visto semejantes uñas. ¿Y qué decir del chándal? Estas prendas estaban relegadas al mundo deportivo, pero cando Rosalía comenzó a subirse a escenarios los han convertido incluso en una de las prendas de lujo del momento.

"Uñas de Dvine, ya me las han copiao" reza en su nueva canción, y se refiere ni más ni menos que al centro de belleza donde se hace todas y cada unas de las extravagantes y estrafalarias manicuras, que últimamente han sido consideradas, más bien, como "arma blanca". Sí, pero no solo las uñas ni los chándales... Rosalía, incluso los lunares y las trenzas a las que te refieres en tu último tema también lo has puesto en auge tú, así que esperamos con ansia que traigas muchasmás tendencias porque nunca antes había cabida para tantos contrastes.